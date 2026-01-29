Home

29 Gennaio 2026

Nonna Wally ha festeggiato 105 anni, è una delle donne più longeve della città

Livorno 29 gennaio 2026

Ha compiuto ben 105 anni la signora Wally Vincenti, vedova Di Nanni.

Nonna Wally, una delle donne più longeve della città, è nata il 26 gennaio 1921 al Gabbro, dove ha vissuto fino alla fine della guerra. Nel 1947 si è sposata ed è venuta ad abitare in città.

È stata casalinga, dedicandosi alla casa e ai tre figli, una femmina, Anna Rosa, e due maschi, Mario e Danilo, medici molto conosciuti in città. E a continuare la tradizione di famiglia c’è anche il nipote Matteo.

Nonna Wally è anche bisnonna di due bambini. Gli acciacchi le impediscono di stare tra i fornelli come ha sempre amato fare, ma lei è ancora molto presente per la sua famiglia e non ha perso l’interesse per tutto ciò che accade.

Ha festeggiato questo importante compleanno con i suoi cari e ha molto gradito l’omaggio floreale che anche quest’anno le ha fatto recapitare il sindaco Luca Salvetti, con gli auguri della città.