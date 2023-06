Home

5 Giugno 2023

Nonno Eugenio compie 101 anni

Livorno 5 giugno 2023 – Nonno Eugenio compie 101 anni

Ha superato il traguardo dei 101 anni nonno Eugenio Bonsignori, nato a Livorno il 5 giugno 1922.

Eugenio ha trascorso una vita serena, a parte il periodo della seconda guerra mondiale quando fu catturato dai nazisti mentre era ricoverato in un ospedale militare in Montenegro e deportato in un campo di prigionia a Vienna. Al momento della liberazione decise di incamminarsi a piedi pur di ritornare subito nella sua Livorno.

Nel dopoguerra ha lavorato per alcuni anni in un’industria di catene per navi, per poi entrare come capo turno alla Sol Gas, azienda che aveva a Livorno uno stabilimento per la produzione di ossigeno e acetilene.

Eugenio ha praticato fino ad età avanzata l’hobby della caccia, ha guidato l’automobile fino a 97 anni ed è ancora in ottima forma, come testimonia la foto scattata in questi giorni.

Festeggerà questo importante compleanno con la sua numerosa famiglia, compresa una sorella di 95 anni.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonno Eugenio una scatola di cioccolatini, con gli auguri della città.

