5 Giugno 2024

Livorno 5 giugno 2024 – Nonno Eugenio ha festeggiato 102 anni

Ha festeggiato ben 102 anni in gran forma nonno Eugenio Bonsignori, nato a Livorno il 5 giugno 1922.

Eugenio ha trascorso una vita serena, a parte un duro periodo di prigionia durante la guerra in un campo di concentramento a Vienna, dopo essere stato catturato dai nazisti.

Ha lavorato prima in un’industria che produceva catene per navi, poi in uno stabilimento per la produzione di ossigeno e acetilene.

Adesso ha anche avuto la soddisfazione di poter partecipare ai festeggiamenti per il pensionamento del figlio Andrea, vigile del fuoco molto conosciuto a Livorno.

Per questo importante compleanno l’Amministrazione comunale ha fatto recapitare a nonno Eugenio una scatola di cioccolatini, con gli auguri della città.