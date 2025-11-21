Home

21 Novembre 2025

Nonno Luigi festeggia i 101 anni e la nascita del bisnipote Dante

Compie 101 anni il sig. Luigi Avantaggiato, nato a Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce, il 21 novembre 1924. Dopo le traversie della guerra, nel 1953 si è sposato con Lina, livornese, con la quale ha trascorso 62 anni di matrimonio.

Luigi è una persona molto aperta con la quale è piacevole conversare, è stato per tanti anni tecnico al Liceo Classico dove è sempre stato benvoluto dagli studenti, che tuttora quando lo incontrano lo riconoscono e ascoltano volentieri le sue storie. È lucido e autosufficiente e mantiene i contatti telefonici con parenti e amici.

L’anno scorso ha spento le cento candeline con una bella festa: nella foto lo si vede con le rispettive famiglie del figlio Osvaldo e della figlia Carlotta, che sta a Firenze e che per l’occasione aveva portato anche la suocera Paola, di 90 anni.

Anche per la festa dei 101 anni nonno Luigi è in fermento da diversi giorni, perché sarà un’altra occasione per ritrovarsi con la famiglia al completo, e perché potrà festeggiare il suo primo bisnipote, Dante, nato il 7 novembre.

Questo il messaggio di auguri da parte di figli e nipoti: “Buon compleanno, ti vogliamo tanto bene per quello che sei e per averci insegnato i valori della vita, e innanzi a tutto il valore dell’amore. Noi cerchiamo sempre di essere uniti e di portare avanti i tuoi insegnamenti prendendo esempio da te”.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonno Luigi una scatola di cioccolatini con gli auguri della città.