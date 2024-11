Livorno 21 novembre 2024 Nonno Luigi nuovo centenario livornese

Compie cento anni il sig. Luigi Avantaggiato, nato a Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce, il 21 novembre 1924. A 18 anni Luigi fu chiamato alle armi poi, all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre, da Gorizia fece ritorno a casa viaggiando per tre mesi (arrivò a Lecce l’8 dicembre) a piedi e con mezzi di fortuna, grazie all’aiuto di tante famiglie incontrate lungo il percorso.

Nel 1953 si è sposato con una signora livornese, Lina, con la quale ha trascorso 62 anni di matrimonio. Hanno avuto tre figli, Carlotta, Osvaldo e Giovanni e tre nipoti, Francesca, Mattia e Jacopo.

È stato tecnico al Liceo Classico e si è sempre fatto voler bene dagli studenti, che tuttora quando lo incontrano lo riconoscono e ascoltano volentieri le sue storie. Luigi è infatti sempre stato una persona con la quale è piacevole conversare, una persona molto aperta – dicono i figli – con cui si poteva parlare di tutto.

Ama le passeggiate sul mare e i viaggi in treno, e da qualche giorno è in fermento per l’avvicinarsi di questo importante compleanno.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonno Luigi una scatola di cioccolatini con gli auguri della città.