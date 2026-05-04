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Nonno Oriano ha festeggiato 101 anni

Cronaca

4 Maggio 2026

Nonno Oriano ha festeggiato 101 anni

Livorno 4 aprile 2026 Nonno Oriano ha festeggiato 101 anni

Ha festeggiato 101 anni il signor Oriano Del Seppia, nato il 2 maggio del 1926 a Lari e residente a Livorno dagli anni ‘50. Insieme a lui la moglie Lilia, di tre anni più giovane.

Da giovane Oriano è stato frigorista, occupandosi della refrigerazione dei container in porto.

Fino a qualche anno fa è stato un appassionato cicloamatore, percorrendo in lungo e in largo le campagne dove ha trascorso la giovinezza. Le sue bici da corsa adesso sono conservate in casa come cimeli, mentre l’auto, che Oriano ha guidato fino a pochi mesi e con la quale ha ottenuto dall’Automobile Club il riconoscimento di “Accademico della Guida”, è stata recentemente rottamata perché troppo vecchia.

Oriano comunque si mantiene attivo coltivando il piccolo orto annesso alla sua abitazione.

Ha festeggiato questo importante compleanno con gli amici e con la sua numerosa famiglia, che comprende anche due nipoti e due bisnipoti già grandicelle, Isabel di 16 anni e Carolina di 14.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a nonno Oriano una scatola di cioccolatini, con gli auguri della città.