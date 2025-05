Home

Livorno 2 maggio 2025 Nonno Oriano nuovo centenario livornese

È il signor Oriano Del Seppia il nuovo centenario livornese. È arrivato a questo importante traguardo insieme alla moglie Lilia, di tre anni più giovane.

Oriano è nato il 2 maggio 1925 a Lari, mentre Lilia è originaria di Lorenzana. Durante la guerra hanno lasciato la campagna e si sono trasferiti a Livorno, dove all’inizio degli anni ‘50 si sono sposati ed è nato il figlio Paolo.

Oriano ha comunque continuato a percorrere le sue terre in lungo e in largo, essendo stato fino a qualche anno fa un appassionato cicloamatore. Adesso le sue bici da corsa sono conservate in casa come cimeli, ma non la sua auto, che è sempre in movimento visto che anche quest’anno ad Oriano è stata rinnovata la patente. Recentemente l’Automobile Club gli ha consegnato una targa con il riconoscimento di “Accademico della Guida”.

Da giovane Oriano è stato frigorista, occupandosi della refrigerazione dei container in porto. Adesso si mantiene attivo coltivando il piccolo orto annesso alla sua abitazione.

Spegnerà le cento candeline in un agriturismo di Bucine, con gli amici e con la sua numerosa famiglia, che comprende anche due nipoti e due bisnipoti già grandicelle, Isabel di 15 anni e Carolina di 13.

Il sindaco Luca Salvetti gli ha inviato una scatola di cioccolatini, con gli auguri della città.