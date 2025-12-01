Home

Nonno Riccardo Pratellesi nuovo centenario livornese

1 Dicembre 2025

Livorno 1 dicembre 2025

È il signor Riccardo Pratellesi il nuovo centenario livornese. Ha superato questo ragguardevole traguardo con accanto la moglie Maria, di 5 anni più giovane.

Nonno Riccardo è nato il 1° dicembre 1925 a Figline Valdarno, paese dal quale raramente si era allontanato fino all’età di 90 anni. Poi Riccardo e Maria si sono resi conto che, con il passare degli anni, tutti i loro punti di riferimento stavano venendo a mancare, e hanno accettato di trasferirsi a Livorno, dove da poco, dopo tanti traslochi, si era definitivamente stabilito il figlio Luigi, direttore della BNL.

Della città labronica, infatti, si erano innamorate le nipoti Gaia e Lara. Lasciare la casa di Figline non è stata una scelta facile, però Riccardo ha la fortuna di stare in un luogo molto panoramico da dove si vede il mare e dove, fino a che le forze glielo hanno consentito, ha potuto percorrere bellissimi sentieri immersi nella macchia mediterranea.

Riccardo è stato un insegnante elementare molto apprezzato (così come è stata insegnante la moglie Maria), tra i suoi ex allievi figurano personalità della politica e dello sport molto note quali David Ermini e Maurizio Sarri, e a Figline in molti si ricordano di lui e chiedono notizie.

Per questo importante compleanno il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha inviato a nonno Riccardo una scatola di cioccolatini, con gli auguri della città.