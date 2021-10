Home

Nonno Silvio Catelani, che compie 102 anni

30 Ottobre 2021

Livorno 30 ottobre 2021

Oggi, sabato 30 ottobre, si festeggia un compleanno ultracentenario: quello di Silvio Catelani, che compie 102 anni essendo nato il 30 ottobre 1919.

Il signor Silvio originario di Fauglia, ha vissuto a Nugola fino agli anni ’40. Dopo il servizio militare in aviazione, finita la guerra è entrato a lavorare alla raffineria Eni e si è trasferito in città. Ma non ha mai perso le sue sane abitudini campagnole, ereditate da generazioni.

Festeggerà il compleanno insieme ai nipoti che in questi anni si sono presi cura di lui.

Per Silvio gli auguri del sindaco Salvetti a nome di tutta la città.

