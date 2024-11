Nordafricano gioca alle slot e pretende dal barista i 250 euro persi. Denunciato per tentata estorsione e atti osceni

Home

29 Novembre 2024

Rosignano Solavay (Rosignano Marittimo, Livorno) 29 novembre 2024

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, al termine di speditivi approfondimenti, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di origini nordafricane oltre i trent’anni, ritenuto responsabile di atti osceni e tentata estorsione ai danni di un esercente.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa quando i carabinieri sono intervenuti presso un bar della zona in cui un avventore, in orario di serale prossimo alla chiusura, si era mostrato recalcitrante a lasciare la sala slot pretendendo addirittura di essere ristorato delle somme a suo dire perse al gioco.

Stando alla ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe inscenato atteggiamenti contrari al buon costume in presenza dei dipendenti e altri, successivamente, avrebbe minacciato di incendiare il locale pretendendo l’immediato ristoro delle sostanze asseritamente appena perse alle macchinette da gioco (circa 250 euro). Con minacce di aggressioni fisiche che avrebbe accompagnato ad eloquenti gesti, scagliando anche un salvadanaio e una bottiglia di birra che aveva in mano, avrebbe poi cercato di allontanarsi all’arrivo dei carabinieri per evitare di essere raggiunto dalla pattuglia, allertata dalle parti offese.

Una volta rintracciato è stato compiutamente identificato anche con il contributo delle tracce video registrate dalle video sorveglianze della zona e deferito all’AG di Livorno per tentata estorsione e atti osceni.