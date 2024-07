Home

Nordafricano senza fissa dimora picchia e ferisce con un coltellino un cecinese, denunciato

6 Luglio 2024

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno denunciato a piede libero un cittadino nordafricano 37enne, senza fissa dimora sul territorio, con l’accusa di rapina ai danni di un cecinese.

La vittima, un 50enne, mentre percorreva via Savonarola in piena notte, sarebbe stato aggredito da un uomo che lo dopo averlo colpito al volto con un pugno e dopo averlo ferito ad un braccio con un coltellino multiuso, fortunatamente in maniera lieve, gli avrebbe sottratto il cellulare per poi darsi alla fuga.

La vittima, nell’immediatezza, ha allertato il 112NUE consentendo un rapido intervento di una gazzella dell’Arma in servizio notturno che, oltre a mettersi sulle tracce del presunto responsabile, ha garantito anche venissero prestate le dovute cure mediche alla vittima. G

razie al tempestivo intervento, i militari hanno rintracciato il presunto responsabile, nella cui disponibilità è stato rinvenuto il coltellino multiuso, posto sotto sequestro, e recuperato il cellulare della vittima lasciato dal 37enne nei pressi di un esercizio commerciale del posto.

Il presunto autore della rapina, già gravato da altri precedenti, è stato denunciato con l’accusa di rapina e porto abusivo di arma.