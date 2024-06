Home

23 Giugno 2024

Livorno 23 giugno 2024 – Norme di settore violate e sorveglianza dei dipendenti in un kebab, denuncia e sanzione per il titolare

I Carabinieri della Stazione di Stagno, insieme al comparto di specialità del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, hanno condotto ispezioni in diversi esercizi commerciali operativi sul territorio. Fra questi è stata ispezionata anche un’attività di preparazione e rivendita kebab del centro cittadino di Livorno, ove sono state registrate irregolarità di settore a carico del titolare 31enne cittadino italiano di origini anatoliche che i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

Nel dettaglio, dal controllo i carabinieri hanno rilevato che lo stesso, in qualità di esercente diretto dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, non avrebbe frequentato i previsti corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti nella propria attività.

Detta disciplina è raccolta nel D.Lgs. 81 del 2008 afferente allo “svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi” all’articolo 34.

Inoltre al titolare è stata contestata l’installazione irregolare degli impianti audiovisivi, poiché come da verifica ritenuti potenzialmente utilizzabili anche in attività di controllo e sorveglianza verso i propri dipendenti; gli ispettori dell’Arma lo hanno sanzionato anche in relazione all’utilizzo di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, violazione contenuta nel vigente Statuto dei lavoratori.

Tutto ciò ha comportato per il titolare, oltre al deferimento a piede libero, anche l’elevazione di ammende ammontanti all’importo di circa tremila euro.

I controlli continuano in modo costante a cura dei Carabinieri sia nei maggiori centro urbani che in tutto il restante territorio della provincia di Livorno.

