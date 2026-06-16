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Note al Calasole: seconda edizione per la rassegna di musica classica al tramonto nella Riserva Naturale Tombolo Sud

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16 Giugno 2026

Note al Calasole: seconda edizione per la rassegna di musica classica al tramonto nella Riserva Naturale Tombolo Sud

Cecina (Livorno) 16 giugno 2026 Note al Calasole: seconda edizione per la rassegna di musica classica al tramonto nella Riserva Naturale Tombolo Sud

Ogni venerdì e sabato dal 19 giugno all’11 luglio. Ingresso libero.

Torna “Note al Calasole”, la rassegna di musica classica organizzata dal Comune di Cecina in collaborazione con il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno con la direzione artistica di Federico Rovini e Sandro Cappelletto. La seconda edizione si svolge nella Riserva Naturale Tombolo Sud, alla Piazzetta Calasole, per quattro weekend consecutivi: ogni venerdì e sabato dal 19 giugno all’11 luglio, con inizio alle 19:00. L’ingresso è libero. L’accesso avviene dall’entrata dal cancellone lato Viale Galliano, varco 1 a destra.

Il programma 2026 è più ricco rispetto alla prima edizione e propone otto concerti di musica da camera, lirica e un evento speciale in prima nazionale. Tra i protagonisti figurano artisti e formazioni di rilievo nel panorama musicale italiano.

“Note al Calasole è la dimostrazione che la musica classica, quando incontra il posto giusto, parla a tutti – dice la sindaca Lia Burgalassi -. La Riserva Naturale Tombolo Sud è uno dei luoghi più belli e suggestivi di tutta la Toscana, e vedere come la rassegna lo abbia fatto scoprire — o riscoprire — è stato emozionante. C’era chi arrivava apposta da lontano, e chi si fermava semplicemente perché, tornando dalla spiaggia, sentiva la musica e non riusciva ad andare via. Questo è esattamente ciò che vogliamo: un evento di qualità, aperto a tutti, capace di valorizzare ciò che abbiamo”.

“Note al Calasole ci ha permesso di portare sul territorio artisti di fama internazionale, pronti a condividere con il pubblico il loro talento e la loro musica nella splendida cornice della nostra pineta – sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Bianchi -. Ancora più significativo è il valore culturale e sociale di questa iniziativa: grazie alla collaborazione tra enti culturali e istituzioni amministrative, uno spazio tra i pini si è trasformato in un luogo di incontro, condivisione e crescita culturale per la comunità cecinese, nonché in un appuntamento di interesse per le tante persone che scelgono Cecina come meta delle loro vacanze”.

Il programma

Venerdì 19 giugno apre l’Arkattak Cello Orchestra, l’ensemble di violoncelli del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, con Luca Provenzani come violoncello solista e un ensemble di quattordici strumentisti. Il programma è dedicato a Carlos Gardel, Astor Piazzolla ed Ennio Morricone.

Sabato 20 giugno è la volta del duo formato da Silvia Chiesa al violoncello e Maurizio Baglini al pianoforte, con un recital che spazia da Mendelssohn a Castelnuovo-Tedesco, Liszt, Busoni, Martucci e Gershwin.

Venerdì 26 giugno va in scena la produzione in prima nazionale del Mascagni Festival: “Sale – Mascagni e il mare. Voci, onde e memorie di un genio livornese”, nell’ambito del progetto Terre Mascagnane – Mascagni Festival 2026, realizzato in collaborazione con il Comune di Cecina e Toscana Promozione Turistica.

Con la drammaturgia di Marco Voleri e la voce di Alessandro Benvenuti, lo spettacolo è un viaggio intimo nella vita di Pietro Mascagni: dalla Livorno dell’infanzia al successo travolgente della Cavalleria rusticana, attraverso le contraddizioni, i lutti e le passioni di uno dei compositori più amati e discussi della storia italiana. In scena anche i soprani Claire Nesti e Akane Tamura, con Massimo Salotti al pianoforte. Il programma comprende arie e brani tratti dalle opere di Mascagni.

Terre Mascagnane è il progetto con cui il Mascagni Festival estende la propria azione culturale oltre Livorno, portando il patrimonio musicale mascagnano nei luoghi più suggestivi della sua provincia — Bibbona, Cecina e Castagneto Carducci — in una dimensione artistica diffusa dove la musica dialoga con il paesaggio e le identità locali.

Sabato 27 giugno il Quartetto Werther — Misia Iannoni Sebastianini (violino), Martina Santarone (viola), Vladimir Bogdanovic (violoncello), Antonino Fiumara (pianoforte) — esegue il Quartetto K. 493 di Mozart e il Quartetto op. 60 di Brahms.

Venerdì 3 luglio il Trio Flauto, Violoncello e Pianoforte, composto da Matilde Di Rienzo, Giada Campanelli e Francesco Gorreri, propone Haydn, Fauré e Weber.

Sabato 4 luglio il Quartetto Guadagnini — Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini (violini), Matteo Rocchi (viola), Alessandra Cefaliello (violoncello) — esegue Šostakovič e Mozart.

Venerdì 10 luglio il duo Giovanni Agostini (violoncello) e Nico Persichini (pianoforte) porta in programma la Sonata op. 38 di Brahms e la Sonata op. 65 di Chopin.

La rassegna si chiude sabato 11 luglio con “Il meglio di Puccini”: il soprano Cinzia Forte e il pianista Marco Scolastra omaggiano il grande compositore lucchese con le arie più amate dalla sua produzione operistica e non, da La Bohème a Madama Butterfly, da Tosca a Turandot.

Informazioni

Tutti i concerti si svolgono alla Piazzetta Calasole, Riserva Naturale Tombolo Sud di Cecina (ingresso dal cancellone lato Viale Galliano). Inizio ore 19:00. Ingresso libero. Per info Ufficio Turistico 0586/ 620678.