Livorno 9 dicembre 2025 “Note Di Pace”, concerto di fine anno, la Banda Città Di Livorno invita e appella ai musicisti

La Lettera:

Cari giovani musicisti,

vi scriviamo con entusiasmo per invitarvi al nostro prossimo concerto che avverrà Domenica 28 dicembre ore 17:00 presso la Sala del Mare del Museo Di Storia Naturale.

Il nostro intento è quello di offrire al pubblico un’iniziativa che non solo arricchisca l’offerta culturale natalizia, ma che sappia anche trasmettere un messaggio di unità e dialogo.

In un tempo in cui spesso si alzano muri e si innalzano voci di divisione, crediamo che la musica possa essere un ponte: uno strumento di educazione, ascolto e condivisione.

Si tratterà del 49° concerto Natalizio della banda cittadina di Livorno, una delle istituzioni musicali più storiche della città, rifondata dall’ Istituto Musicale Mascagni nel 1976 (insieme a Provincia e Comune di Livorno, tutt’ora soci della Banda Città di Livorno) ma già Banda Musicale della Guardia Nazionale di Livorno nel 1861, e una preziosa occasione per farvi conoscere cosa sia una banda cittadina e magari di invitarvi a farne parte!

Entrare a far parte di una Banda Cittadina è un impegno che richiede solo un paio di ore alla settimana (ci troviamo tutti i lunedì sera dalle 21:00 alle 23:00 presso il vecchio conservatorio Mascagni) ma un’opportunità speciale per mettere in pratica il proprio talento musicale, fare nuove amicizie e vivere esperienze indimenticabili.

Unirsi alla banda cittadina non è solo un’occasione per migliorare con il proprio strumento in un ambiente più informale, ma anche una preziosa opportunità per esibirsi in concerti, manifestazioni e occasioni pubbliche portando la musica tra la gente e contribuendo a mantenere viva una tradizione importante per la nostra città.

Le bande partecipano a raduni e gemellaggi, viaggi e scambi culturali offrendo esperienze fuori dal comune (il 02 marzo 2024 la banda ha partecipato ad un gemellaggio a Bolano La Spezia con la banda cittadina francese di Saint Cry Au Mont d’Or, e il prossimo 01 marzo 2026 la nostra banda è invitata ad un weekend a Lione in Francia per continuare questo gemellaggio).

In banda hai molte più occasioni di suonare in pubblico, acquisendo sicurezza sul palco e imparando a gestire l’ansia da esibizione…un’ottima palestra per chi desidera fare della musica una professione

Potrete divertirvi con un repertorio vario che spazierà dalla musica classica a quella contemporanea, passando per colonne sonore, brani tradizionali e marce sinfoniche, esplorando moltissimi generi diversi

In sintesi, far parte della banda può arricchire il proprio percorso musicale con esperienza pratica, versatilità musicale, opportunità di esibizione e crescita personale – il tutto in un ambiente stimolante, collaborativo e accogliente, con musicisti di ogni età, stringendo amicizie sincere pronte a condividere la stessa passione per la musica in momenti di impegno ma soprattutto di divertimento.

Se siete curiosi e volete saperne di più, non esitate a contattarci: saremo felici di accogliervi e di farvi provare questa straordinaria avventura musicale.

Vi aspettiamo con le vostre note e il vostro entusiasmo!

Il Presidente

Dino Bettinelli

Cell. 3924181914 bandacittadilivorno@gmail.com www.bandacittadilivorno.it

CURIOSITA’:

Le bande sono sempre state una preziosa opportunità sia per i musicisti che vi hanno aderito, sia per le comunità in cui operavano. Pietro Mascagni ha iniziato la sua carriera come direttore di una banda, G:Puccini è stato Presidente onorario della Banda livornese, direttori e numerosi insegnanti dell’istituto Mascagni hanno suonato nella banda di Livorno al pari di un numero enorme di strumentisti a fiato italiani poi affermatisi come professionisti: da Paolo Fresu a Pino Minafra a numerosissimi concertisti di fama non solo in Italia ma ovunque (John Coltrane, Chet Baker ecc. mossero i primi passi in istituzioni bandistiche, civili o militari).

La Banda livornese ha iniziato la sua attività sotto la direzione del M° Mario Del Zoppo (docente di clarinetto presso l’Istituto Pietro Mascagni), e ad oggi ha iniziato una nuova avventura sotto la guida del M° Alessandra Luisini (già talentuosa direttrice artistica della filarmonica G. Pucini di Bibbona).

Con la presente abbiamo il piacere di invitarVi al Concerto di Fine Anno “Note di Pace”, organizzato dalla Banda Città di Livorno.

L’evento si terrà il 28/12/2025 alle ore 17:00 presso la Sala della Balena Del Museo Di Storia Naturale Del Mediterraneo.

Il concerto, della durata di circa 1 ora e 30 minuti, proporrà un repertorio che includerà classici natalizi e una selezione di brani dedicati al tema della pace, tra cui Imagine di John Lennon, Children of Sanchez di Chuck Mangione, Circle of Life dalla tradizione Disney e Heal the World di Michael Jackson, insieme ad altri brani significativi. Un programma pensato per richiamare un valore che oggi più che mai sentiamo fondamentale.

È inoltre previsto un breve intervallo durante il quale il maestro Giovanni Balzaretti del Teatro Agricolo racconterà la vera storia della “Piccola Fiammiferaia” di Hans Christian Andersen, una fiaba profonda che, nella sua versione originale, mette in luce la crudeltà di una società che lascia morire una bambina nell’indifferenza generale, invitandoci a rivolgere lo sguardo verso chi soffre, specialmente i più deboli.

Saremmo onorati della Vostra presenza, che rappresenterebbe per noi un importante riconoscimento del lavoro svolto e del valore culturale che la Banda Città di Livorno porta avanti da anni con impegno e passione.

Dino Bettinelli

Presidente APS Banda Città Di Livorno

L’Associazione Banda Città di Livorno, rifondata nel 1977 dal Comune di Livorno, dalla Provincia e dall’Istituto Musicale “P. Mascagni” – tutt’ora soci della banda – nel solco della tradizione legata alla antica “Banda Cittadina Livornese” è un’Associazione che nasce con l’intento di promuovere e divulgare la musica a livello popolare. Per l’attività bandistica l’Associazione è ospitata dalla Provincia di Livorno presso la Villa del Presidente (ex Istituto Mascagni, in via Marradi) e conta oltre 40 elementi sotto la direzione del M° Alessandra Luisini. Oltre all’attività principale, prettamente inerente alla preparazione del repertorio da eseguire nei vari eventi cittadini, l’associazione ha attivato vari laboratori e sta iniziando a promuovere una scuola di formazione bandistica con corsi di pratica strumentale e di teoria musicale.