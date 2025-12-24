Home

“Note di Pace”, il Concerto di Fine Anno della Banda Città di Livorno al Museo di Storia Naturale

24 Dicembre 2025

Livorno 24 dicembre 2025 “Note di Pace”, il Concerto di Fine Anno della Banda Città di Livorno al Museo di Storia Naturale

Un pomeriggio di musica, riflessione e condivisione per salutare l’anno che si chiude. Domenica 28 dicembre alle ore 17 la Banda Città di Livorno sarà protagonista del Concerto di Fine Anno “Note di Pace”, in programma nella suggestiva Sala della Balena del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Banda Città di Livorno, propone un appuntamento che va oltre il semplice intrattenimento musicale, puntando a trasmettere un messaggio forte e attuale: la pace come valore universale, oggi più che mai necessario.

Il concerto, della durata di circa un’ora e mezzo, offrirà al pubblico un repertorio variegato che spazia dai classici natalizi a brani simbolo dedicati al tema della pace e dell’unità tra i popoli. In programma, tra gli altri, “Imagine” di John Lennon, “Children of Sanchez” di Chuck Mangione, “Circle of Life” dalla tradizione Disney e “Heal the World” di Michael Jackson, affiancati da altre composizioni di grande impatto emotivo.

La musica diventa così linguaggio universale e ponte tra le persone, capace di abbattere divisioni e favorire dialogo e ascolto reciproco. Un’intenzione chiara, sottolineata anche dalla scelta del titolo dell’evento, “Note di Pace”, che richiama l’idea di un messaggio condiviso e collettivo.

Durante il concerto è previsto anche un momento narrativo: il maestro Giovanni Balzaretti del Teatro Agricolo racconterà la vera storia della “Piccola Fiammiferaia” di Hans Christian Andersen, nella sua versione originale. Una fiaba intensa e crudele, che denuncia l’indifferenza della società verso i più fragili e invita il pubblico a riflettere sul tema della solidarietà, soprattutto nei confronti di chi soffre.

La Banda Città di Livorno, rifondata nel 1977 grazie all’impegno del Comune, della Provincia e dell’Istituto Musicale “Pietro Mascagni”, affonda le proprie radici nella storica tradizione della Banda Cittadina Livornese. Oggi l’associazione conta oltre 40 musicisti ed è diretta dal Maestro Alessandra Luisini. Oltre all’attività concertistica, la Banda è impegnata in laboratori musicali e nella promozione di una scuola di formazione bandistica, con corsi di pratica strumentale e teoria musicale.

L’appuntamento del 28 dicembre rappresenta dunque non solo un evento musicale, ma anche un’occasione per riconoscere il valore culturale e sociale di una realtà che da anni opera sul territorio con passione, impegno e attenzione alla dimensione educativa della musica.

Un invito aperto alla cittadinanza per concludere l’anno all’insegna dell’arte, della riflessione e della speranza.