12 Dicembre 2024

Noto spacciatore irregolare rimpatriato a Tunisi, denunciato altro spacciatore sorpreso in via Bosi

La Polizia di Stato di Livorno nell’ambito dell’operazione “alto impatto”, ha denunciato una persona per detenzione di sostanza stupefacente e proceduto al rimpatrio di un pericoloso spacciatore irregolare sul Territorio Nazionale

Nell’ambito dell’operazione “alto impatto”, sono stati effettuati mirati servizi straordinari di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nonché dei reati connessi allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti a piazza Garibaldi e nelle zone centrali della città con la compartecipazione di equipaggi della Squadra Mobile della Questura e equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze

Gli agenti del reparto di Firenze, transitando in via Bosi, notavano un soggetto nordafricano appiedato, in evidente atteggiamento furtivo, sostare

con fare sospetto. Decidevano quindi di procedere al controllo del soggetto che risultava essere un cittadino tunisino del 1989, regolare sul territorio nazionale, con precedenti penali per spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo palesava da subito uno stato di agitazione, mostrandosi particolarmente nervoso ed insofferente al controllo di Polizia. Visto l’atteggiamento sospetto dello straniero decidevano di procedere alla perquisizione personale che dava esito positivo in quanto trovato in possesso di nr. 3 involucri in

cellophane trasparente termosaldati, contenenti all’interno sostanza in polvere di colore bianco che da successiva analisi svolta da personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Livorno risultava essere cocaina.

Per quanto rinvenuto lo straniero veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura dove veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre, durante l’operazione “Alto Impatto”, i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura, coadiuvati dal personale della III sezione dell’Ufficio Immigrazione, hanno proceduto al fermo in piazza Garibaldi di un noto spacciatore tunisino, clandestino sul nostro territorio e senza fissa dimora.

La III Sezione ha quindi avviato le procedure volte al rimpatrio definitivo del soggetto in questione, il quale, a seguito della convalida in udienza del provvedimento di espulsione a firma del Prefetto, è stato accompagnato in data odierna da personale della Questura alla frontiera aerea di Milano Malpensa da dove è stato rimpatriato con successo con un volo diretto a Tunisi

