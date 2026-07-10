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Cronaca

Notte Bianca dello Sport: attivato il servizio gratuito di “Social taxi” per garantire l’accessibilità e l’inclusione

Cronaca

10 Luglio 2026

Notte Bianca dello Sport: attivato il servizio gratuito di “Social taxi” per garantire l’accessibilità e l’inclusione

Livorno, 10 luglio 2026

In occasione della Notte Bianca dello Sport – che si terrà sabato 11 luglio tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive che fanno parte della cosiddetta Cittadella dello Sport – sarà attivo il servizio di Social Taxi inclusivo, attivo dalle 19.30 fino a mezzanotte e mezzo. Un’iniziativa concreta volta a promuovere l’autonomia, l’abbattimento delle barriere e la piena partecipazione sociale, permettendo a tutti i cittadini di vivere appieno le attività e gli eventi del territorio.

Il progetto è promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia, fortemente voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno.

Si tratta di un servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità, completamente gratuito. Per l’occasione verrà impiegato un furgone adattato e attrezzato con pedana elettrica, idoneo a garantire trasferimenti comodi e in totale sicurezza. Al fine di assistere al meglio l’utenza, a bordo del mezzo saranno operativi un autista e un assistente, il cui supporto sarà specificamente rivolto ad agevolare le manovre di salita e discesa dal veicolo.

È possibile riservare il servizio chiamando il numero 334 3617092.