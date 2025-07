Home

Notte bianca dello sport, deviazioni linee autobus

10 Luglio 2025

Notte bianca dello sport, deviazioni linee autobus

Livorno, 10 luglio 2025 Notte bianca dello sport, deviazioni linee autobus

At- autolinee toscane informa che il 12 luglio 2025 dalle ore le 08:00 e fino a termine servizio, a causa della manifestazione Notte Bianca dello Sport , vi sarà la CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEI PENSIERI . Pertanto, vi saranno modifiche nel servizio bus.

Nel dettaglio:

La Linea 5 non transita da via dei Pensieri e via degli Oleandri. Le corse verranno deviate su via N. Sauro, via dell’Ardenza, via Machiavelli in entrambi i sensi di marcia. Si veda avviso in https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/livorno.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.