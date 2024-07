Home

Cronaca

Notte bianca dello sport e TPL, deviazioni linea 5

Cronaca

13 Luglio 2024

Notte bianca dello sport e TPL, deviazioni linea 5

Livorno 13 luglio 2024 – Notte bianca dello sport e TPL, deviazioni linea 5

Dalle ore 8:00 di sabato 13 luglio 2024

fino al termine della manifestazione

Autolinee Toscane ricorda che in occasione della Notte bianca dello sport, dalle ore 8:00 del 13 luglio 2024 fino al termine della manifestazione, la LINEA 5 bus TPL seguirà le seguenti deviazioni:

Direzione via M. L. King : giunti alla rotatoria N. Sauro – via dei Pensieri, riprende viale N. Sauro direzione Cimiteri,

destra via dell’Ardenza, sinistra via Machiavelli, quindi regolare capolinea.

Direzione Stazione Marittima : giunti in via Machiavelli non transita dal ponte ma prosegue dritto fino al semaforo, destra via dell’Ardenza, ai Cimiteri sinistra per N. Sauro, dritto fino alla rotatoria Sauro – Pensieri, di nuovo N. Sauro direzione Cimiteri e quindi regolare a sinistra per via Caduti del lavoro.