Home

Eventi

Notte Bianca e Festa Irlandese: musica, mercatini e street food a San Vincenzo da venerdì 8 a domenica 10 agosto

Eventi

8 Agosto 2025

Notte Bianca e Festa Irlandese: musica, mercatini e street food a San Vincenzo da venerdì 8 a domenica 10 agosto

San Vincenzo (Livorno) 8 agosto 2025 Notte Bianca e Festa Irlandese: musica, mercatini e street food a San Vincenzo da venerdì 8 a domenica 10 agosto

Dai mercatini all’animazione, passando per il deejay set e lo street food. Fine settimana tutto da vivere a San Vincenzo tra la Notte Bianca, che dalle 22 di domani venerdì 8 agosto animerà tutta la zona pedonale e la Festa Irlandese, in programma da venerdì 8 a domenica 10 agosto in piazza Unità d’Italia.

La Notte Bianca prevede diversi punti di animazione in strada con mercatini, appuntamenti musicali, deejay set, street band, live music, degustazioni e molto altro. Un appuntamento organizzato dal Comune di San Vincenzo in collaborazione con Pro Loco, Carnevale del Mare e New Sapiens.

La Festa Irlandese si svolgerà invece in piazza Unità d’Italia. L’inaugurazione è in programma alle ore 15 di venerdì 8 e la festa andrà avanti fino alle 24. Proseguirà poi anche sabato e domenica con orario 9.30-24. San Vincenzo dunque si trasformerà in un villaggio irlandese, con la magia celtica che invadrà il paese attraverso un travolgente Irish Experience Tour. In programma concerti folk live, possibilità di assaporare birre artigianali da tutta Europa e street food tipico.