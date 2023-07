Home

Basket

20 Luglio 2023

Notte bianca: Palio del Basket e Mis Match, due eventi per festeggiare il basket a favore del sociale

Due eventi speciali per festeggiare il basket a favore del sociale a cornice della notte bianca dello sport.

Si inizia con il Palio del Basket per concludere con la tappa 3×3 nazionale.

Il palio del basket, alla sua seconda edizione, conferma la sua natura sociale, con incasso devoluto a favore di progetti volti all’abbattimento delle barriere archittoniche, alla riqualificazione delle aree urbane e all’ incremento qualitativo dei quartieri con più necessità di recupero.

I progetti finanziati saranno quelli corrispondenti al quartiere la cui rappresentativa vincerà il torneo.

Il Palio, che vedrà coinvolti tutti i quartieri e i rioni della città, si svolgerà sul campo allestito accanto al Palamacchia nei giorni di giovedì 20 e venerdì 21 luglio, dalle 18 a mezzanotte.

L’obiettivo secondario del torneo è di sensibilizzare gli abitanti dei quartieri nel portare alla luce le problematiche comuni, l’aggregazione sociale, il senso civico e il senso di collettività e appartenenza. I residenti avranno la possibilità di parlare con i capitani e i componenti delle squadre del proprio quartiere evidenziando le problematiche quotidiane e partecipare attivamente sostenendo la squadra.

Le squadre e i capitani

I capitani:

Stagno – Antonello Venditti

Ardenza – Matteo Paoli

Leccia – Maurizio Pansosti

Venezia – Gianni Cantagalli

Magenta – Raffaele Fiore

Stazione – Francesco Mori

San Jacopo – Alessio Melosi

Coteto – Giorgio Perasso

Mis Match

Le squadre iscritte da fuori :

Milano – Pietro Agostini

Toys boy

Evolution 3×3

Latin l’overdose

FDC

Marru passaci la palla

Palla a Bini

Team Up

Bale pigia

Frega

Pus

Evolution Accademy

Si gioca, sempre in via Allende, da sabato dalle 18:00 fino alle 02:00.

Domenica finalissima con un premio di 1500 euro alla prima classificata e 400 alla seconda.

Gli organizzatori, Famiglia Coraggio per Palio del Basket e Arianna Paoletti per Mis Match, hanno allestito un vero e proprio villaggio del basket con area relax, ristoro e animazione. Sponsor della manifestazione saranno Gino Mercedes e altri esponenti dell’economia cittadina attenti al sociale.

I due eventi sportivi sono stati presentati questa mattina in Sala Giunta a Palazzo Comunale. A fare i saluti è stato il sindaco Luca Salvetti, che ha detto:

“Siamo riusciti anche quest’anno a realizzare il Torneo di Basket e il Mis Mach proprio durante la Notte Bianca. Sono particolarmente soddisfatto perchè è stato fatto un gran bel lavoro. Abbiamo bisogno di note positive”.

Arianna Paoletti, visibilmente soddisfatta di presentare le due iniziative ha aggiunto: “Siamo giunti alla seconda edizione del Palio del Basket che quest’anno non potrà svolgersi con la stessa formula del 5 per 5, ma per motivi di spazio è stato ridotto a 3 per tre.

Organizzare il Mis Match è stato per noi un onore perchè appartiene al circuito nazionale e sarà ospitato tra gli eventi della Notte Bianca dello Sport.

10 le squadre iscritte provenienti da fuori Livorno e due dalla città”.

Massimo Faraoni, presidente della Fip Toscana ha precisato che “La manifestazione si ripete con il coivolgimento di tutti i quartieri della città. Livorno per la pallacanestro è sempre in prima e il fatto di avere varie manifestazioni sportive dà rilievo al mondo della pallacanestro e visibilità alla città stessa. Il tre per tre poi è diventata una disciplina olimpica”.

Presente in conferenza stampa anche Valerio Vergili, garante della disabilità del Comune di Livorno: “Dal punto di vista sociale questo trofeo ha una grande rilevanza per tutta la città – ha dichiarato – perchè oltre alla premiazione del quartiere vincitore vorremmo installare, con il ricavato, giochi inclusivi in via Giordano Bruno. L’idea è che nessuno deve essere lasciato solo e quindi anche attraverso dei giochi può essere favorita l’inclusione”.

