Notte di caos a Miramare, lite tra una coppia, vengono lanciati martelli e attrezzi

30 Maggio 2022

Livorno 30 maggio 2022

Sabato notte intorno alle 23.30 le forze dell’ordine e un’ambulanza sono intervenuti presso il Camping Miramare ad Antignano.

Il tutto sarebbe iniziato a causa di una lite tra una coppia di conviventi di Firenze. Ad un certo punto la lite è degenerata ed uno dei due ha iniziato a tirare oggetti tra cui un martello ed altri attrezzi

Quando le forze dell’ordine e l’ambulanza sono giunti sul posto hanno trovato la donna 51enne con il viso tumefatto e dei lividi.

La donna avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale per non lasciare solo il suo cane.

Le forze dell’ordine sono riuscite a ristabilire la calma e al momento non sembrerebbero essere state presentate denunce

