17 Luglio 2023

Notte di dolore e lutto, 20enne perde la vita in scooter. Grave l’amico 18enne

Livorno 17 luglio 2023 – Notte di dolore e lutto, 20enne perde la vita in scooter. Grave l’amico 18enne

Una notte di dolore e lutto. Un ventenne ha perso la vita in un tragico incidente stradale che si è verificato intorno all’una e mezza in via Pendola, a Antignano, nei pressi del distributore Ip.

Il ragazzo era in sella ad uno scooter insieme ad un suo amico di 18 anni, che purtroppo ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i ragazzi provenissero da direzione Antignano quando, all’altezza del distributore dell’IP è avvenuto l’incidente con un’auto proveniente dalla direzione opposta.

L’urto violento ha fatto sbalzare dallo scooter i due giovani che sono caduti rovinosamente sull’asfalto lontani dal punto dell’urto.

Sul posto immediato l’arrivo dei volontari dell’ SVS con il medico del 118 e dell’ SVS di Ardenza ma purtroppo, tutte le manovre del medico per tentare di rianimare il ventenne sono state vane ed ha dovuto constatarne il decesso.

L’altro ragazzo di 18 anni, dopo le prime cure del caso, e viste le sue gravi condizioni, è stato immediatamente trasporto in ospedale, nella shock room prontamente allertata per affrontare la situazione d’urgenza

