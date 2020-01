Home

Notte di lavoro per i vigili del fuoco, effettuati 17 interventi a Livorno e provincia

1 gennaio 2020

Livorno 01 gennaio 2020 – Riportiamo di seguito il bilancio degli interventi effettuati dalle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno tra le 20:00 del 31/12 e le 08:00 del 01/01:

N° totale interventi effettuati: 17 di cui 9 dalla sede di Livorno, 4 dal Distaccamento di Piombino, 2 dal Distaccamento di Portoferraio e 2 dal Distaccamento di Cecina.

Le tipologie di intervento sono le seguenti:

4 incendi generici (via dei Muratori, via dell’Antimonio, via della Leccia a Livorno e SP 23 della Principessa a Piombino) ;

7 incendi cassonetti (viale Marconi, via Adua a Livorno, via Garibaldi a Collesalvetti, via Vittorio Veneto a Castagneto C.cci, corso Italia e piazza Dante a Piombino e via Della Villana a Rosignano Solvay.;

1 soccorso a persona per ascensore bloccato (via Delle Sedie a Livorno);

1 salvataggio animale (loc. La Madonnina Capoliveri);

3 aperture porte (1 a Piombino e 2 a Livorno)

1 lavaggio sede stradale (piazza Cavour a Portoferraio).