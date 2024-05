Home

Notte di paura a Livorno, accoltellati 6 giovani

17 Maggio 2024

Notte di Terrore a Livorno: Volontari Eroi Salvano Giovani in una Violenta Aggressione

LIVORNO 17 maggio 2024 – Notte di paura a Livorno, accoltellati 6 giovani

Una tranquilla notte si è trasformata in un incubo per alcuni giovani livornesi. Intorno alle 3:30 di stanotte, nel quartiere Borgo Cappuccini, una discussione animata è degenerata in una violenta rissa culminata in un’aggressione armata.

Sei giovani, tra i 20 e i 26 anni (si tratta di ragazzi e ragazze), hanno subito ferite da arma bianca e sono stati prontamente soccorsi dai volontari del Servizio di Soccorso Volontario (SVS) dopo numerose segnalazioni al numero di emergenza 112.

La situazione è precipitata quando, all’uscita di un locale sugli scali delle Cantine, un gruppo di giovani italiani si è scontrato verbalmente con alcune persone straniere (sembrerebbero di origine tunisina). La lite verbale si è rapidamente trasformata in quello che nessuno avrebbe mai immaginato, l’accoltellamento di 6 giovani

Sul posto sono arrivati i soccorritori a bordo dell’ambulanza SVS, la situazione sembrava abbastanza tranquilla quando poi improvvisamente c’è stato quello che si potrebbe definire un’attacco indiscriminato ai soccorritori e ai pazienti

Mentre i volontari prestavano soccorso ai feriti, uno degli aggressori dei ragazzi sarebbe addirittura riuscito a salire sull’ambulanza, agitando il coltello come per colpire indiscriminatamente colpire chiunque gli fosse davanti. Solo grazie all’intervento rischioso ma risolutivo dei volontari, con molta fatica sono riusciti a chiudere il portellone del mezzo e a lasciare l’aggressore all’esterno per poi allontanarsi il più velocemente possibile

L’ambulanza, con a bordo i sei giovani feriti, ha lasciato la scena in direzione dell’ospedale, e lungo il percorso è stata affiancata dalla Croce Rossa, che ha preso in carico alcuni dei pazienti. Al nosocomio, uno dei feriti è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per una lesione alla mandibola, mentre gli altri sono stati trattati per ferite meno gravi.

La polizia, arrivata in ospedale, ha raccolto le testimonianze dei volontari, dei giovani e ha recuperato un coltello caduto nell’ambulanza durante la concitazione. Questo episodio di violenza ingiustificata lascia la comunità in cerca di risposte e solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strade della città.

