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Cronaca

Notte Europea dei Musei, il Museo della Città aprirà eccezionalmente le proprie sale fino alle 22.00

Cronaca

21 Maggio 2026

Notte Europea dei Musei, il Museo della Città aprirà eccezionalmente le proprie sale fino alle 22.00

Livorno 21 maggio 2026 Notte Europea dei Musei, il Museo della Città aprirà eccezionalmente le proprie sale fino alle 22.00

Sabato 23 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo della Città aprirà eccezionalmente le proprie sale fino alle 22.00 (ultimo ingresso alle ore 21.00) con ingresso gratuito a partire dalle ore 19.00.

Alle ore 19.30 si terrà Notte dei Musei: la città si racconta, una suggestiva visita guidata con letture attraverso la memoria urbana, tra storia, immagini, suoni e narrazioni, per riscoprire l’identità della città nelle sue numerose trasformazioni. Arricchirà il percorso la musica di Giuliomaria, all’anagrafe Giulio Maria Di Salvo, un musicista e cantautore fiorentino che dal 2022 vive a Livorno. Di Salvo, dopo le esperienze come chitarrista e bassista in numerosi progetti — tra cui La Notte, Nervi e Weekend Martyr — nel 2026 ha in cantiere l’uscita di Prigionieri del Mondo, disco di folk psichedelico co-prodotto e registrato insieme a Giacomo Vaccai presso il Jeebo Recording Studio. Un disco che racconta un’umanità sospesa, prigioniera delle circostanze globali, del rumore mediatico, della guerra e delle relazioni con sé stessi e con gli altri, ma ancora alla ricerca di una redenzione.

L’iniziativa rappresenta l’evento centrale del programma di Amico Museo 2026, rassegna organizzata dal Comune e promossa da Coop Itinera, in collaborazione con Agave e CoopCulture, e si rivolge a cittadine e cittadini, giovani e turisti con l’obiettivo di avvicinare i differenti pubblici alla conoscenza della storia e del patrimonio attraverso una visita emozionale.

Domenica 24 maggio, dalle 10.30 alle 12.30 è la volta Dal museo alle strade: leggere la città, una visita guidata con itinerario urbano che, partendo dal Museo della Città, condurrà fino al centro storico. Il percorso collega le collezioni del Museo ai luoghi reali della città rileggendo le emergenze architettoniche del tessuto urbano tra realtà e rappresentazione museale ed è particolarmente consigliato a cittadine e cittadini adulti.

Per entrambe le iniziative è previsto ingresso omaggio al Museo e un costo di 5 euro a persona per l’attività. È necessaria la prenotazione anticipata entro il giorno precedente.

Nell’occasione, ricordiamo che venerdì 22 maggio, nella giornata dedicata a Santa Giulia, patrona della città di Livorno, il Museo della Città e il Museo Mediceo saranno regolarmente aperti. Inoltre, in entrambi i musei sono previste nel weekend visite guidate a partenza garantita (per informazioni contattare i recapiti in calce dei rispettivi musei).

SABATO 23 MAGGIO – NOTTE DEI MUSEI – MUSEO DELLA CITTÀ DI LIVORNO

– Apertura prolungata e ingresso omaggio dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.00)

– ore 19.30 visita guidata con letture e interventi musicali di Giuliomaria, costo 5 € a persona, prenotazione entro venerdì 22 maggio, allo 0586 824551.

DOMENICA 24 MAGGIO – DAL MUSEO ALLE STRADE: LEGGERE LA CITTÀ – MUSEO DELLA CITTÀ DI LIVORNO

– ore 10.30 – 12.30 visita guidata al Museo e al quartiere Venezia Dal museo alle strade: leggere la città, costo 5 € a persona, ritrovo presso la biglietteria del Museo della Città alle 10:15, prenotazione entro sabato 22 maggio, allo 0586 824551.

SABATO 23 E DOMENICA 24 MAGGIO – VISITE GUIDATE A PARTENZA GARANTITA

Informazioni e prenotazioni:

Museo della Città 0586 824551

Museo Mediceo 0586 824607