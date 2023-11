Home

Eventi

Novembre antiviolenza 2023, tutte le iniziative in programma

Eventi

11 Novembre 2023

Novembre antiviolenza 2023, tutte le iniziative in programma

Livorno, 10 novembre 2023 – Novembre antiviolenza 2023, tutte le iniziative in programma

Si rinnova anche quest’anno l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Livorno in favore delle donne grazie al ricco calendario di proposte in occasione del Novembre Antiviolenza 2023.

Tante e importanti saranno infatti le iniziative messe in campo dal Comune di Livorno, in collaborazione con soggetti istituzionali e associazioni del territorio, per portare l’attenzione dei cittadini e delle cittadine sull’emergenza della violenza contro le donne. Gli eventi spazieranno dalle presentazioni di libri alle letture polifoniche, dai documentari alle tavole rotonde, dal trofeo velico al corteo motociclistico, dalla proiezione di documentari a spettacoli di teatro, musica e danza.

Molti sono i soggetti coinvolti, tra cui soggetti istituzionali, sindacati, associazioni, club di servizio, centri di formazione e scuole, e molti i luoghi all’interno dei quali le varie iniziative si svilupperanno tra cui il Centro Donna, i teatri Goldoni e 4 Mori, lo specchio di mare davanti alla Terrazza Mascagni, piazza Grande, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

Il programma delle iniziative, che ha preso il via il 7 novembre al centro Donna con la presentazione, a cura del sindacato Spi CGIL in collaborazione con Ippogrifo APS, del libro “Ne vale la pena”, proseguirà, nella stessa sede, martedì 14 novembre con le letture polifoniche a cura di Ippogrifo in collaborazione con l’Associazione RadiceAR, e giovedì 16 novembre con la presentazione del progetto “Educazione finanziaria contro la violenza economica” a cura del Soroptimist club di Livorno e della Banca d’Italia.

Mercoledì 22 novembre la direttrice del Teatro 4 Mori presenterà un documentario sulla situazione delle giovani generazioni in Medio Oriente allo stesso Teatro 4 Mori, mentre venerdì 24 novembre il Centro Donna ospiterà la Tavola rotonda dal titolo “Dalla violenza si può uscire. Oggi non domani”, a cura di Ippogrifo APS, Lions Club Livorno Porto Mediceo e Lions Club Satellite Livorno Meloria, che vedrà la partecipazione di molti soggetti delle istituzioni e delle associazioni che da anni operano sul territorio per il contrasto alla violenza sulle donne.

Sempre il 24 novembre, alle ore 16,30 all’auditorium Pamela Ognissanti, è in programma la proiezione di un video realizzato all’interno della casa circondariale, al termine del quale seguirà un momento di riflessione al quale parteciperanno il Garante delle persone private della libertà personale Marco Solimano, la vicesindaca Libera Camici, l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, il presidente di Arci Alessio Simoncini e Giovanna Bellini responsabile del presidio sanitario del carcere. In sala saranno presenti anche i partenti dei detenuti. Alle ore 17.30, inoltre, l’associazione teatrale “La dodicesima sedia” organizza, nei locali della cantina Massimo Bettarini (scali delle Cantine), la presentazione del libro di Laura Boldrini “Questo non è normale”. Introdurrà l’autrice, Emanuele Gamba. Al termine dell’evento la cantina Reale Teatrale ospiterà un rinfresco.

Intanto giovedì 23 novembre, nella sala Convegni dei Bagni Pancaldi, a cura di Filcams CGIL Livorno, si terrà un seminario contro la violenza di Genere nel settore della vigilanza privata.

Sabato 25 novembre dalle ore 9.00 nella sala convegni del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo il Soroptimist Club di Livorno ha organizzato un convegno dal titolo “Violenza di genere: l’impegno del territorio” per fare il punto sulla realtà livornese. L’evento, che registra la partecipazione di rappresentanti del Comune di Livorno, della ASL, della Procura della Repubblica, della Questura e dell’Arma dei Carabinieri apre le due settimane di attivismo (25 novembre – 10 dicembre) che il Club dedica alla tematica della violenza di genere. Il cartellone delle iniziative prosegue alle 18 nei locali del Centro Donna con la premiazione del IX Trofeo velico “Controvento: Livorno spiega le vele contro la violenza sulle donne” disputatosi nel corso della mattinata nello specchio di mare antistante alla Terrazza Mascagni. La regata è promossa dalla Rete Antiviolenza Città di Livorno in collaborazione con la Lega Navale e il Circolo Nautico di Livorno. Sempre nella medesima giornata, alle ore 20.30 al Teatro Goldoni l’Associazione Musicale Il Pentagramma presenterà lo spettacolo “Cambiamo musica! Insieme contro la violenza sulle donne”. La sera del 25 novembre, inoltre, il Gazebo della Terrazza Mascagni si illuminerà di colore arancio, colore scelto dagli organismi internazionali che hanno individuato questa data quale giornata simbolo della violenza contro le donne.

Domenica 26 alle ore 10.00 in piazza Grande avrà luogo la terza edizione del raduno motociclistico “Centaure on the road, in moto contro la violenza sulle donne” a cura dell’Amministrazione comunale, della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e dell’Associazione Ippogrifo APS, mentre alle ore 17.00 al teatro Goldoni sarà presentato lo spettacolo evento promosso dal Rotary Club Livorno, ”HEROIDES: dal mito alla danza” realizzato da Dea–Eimos – Laboratorio di Danza e Movimento e dalle studentesse e studenti del Liceo Coreutico Niccolini Palli e ST Danza Centro Formazione.

Anche quest’anno torna, tra le iniziative per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne, il mini festival “Io ti amo, mica tanto” organizzato dal centro artistico “Il Grattacielo” e inserito all’interno di Teatri d’Autunno. Il primo appuntamento della rassegna si svolgerà venerdì 24 novembre alla 19 con la presentazione del libro “La verità arriva all’improvviso” al quale seguirà la performance collettiva “Sentenze”. Alle 21.15, poi, sarà la volta dello spettacolo di Eleonora Zacchi “L’incontro”. La performance “Sentenze” e lo spettacolo “L’incontro” saranno replicati sabato 25 novembre mentre domenica 26 novembre sarà proiettata la pellicola “Tutta la bellezza e il dolore” di Laura Poitras. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al centro “Il Grattacielo”.

Le iniziative del mese dedicato al contrasto alla violenza contro le donne si concluderanno con la presentazione del XV Rapporto sulla Violenza di Genere della Regione Toscana, nell’ambito di un seminario condotto da Silvia Brunori, responsabile Osservatorio Sociale Regionale, sistemi informativi, studi e analisi sulle politiche sociali integrate, martedì 28 novembre, al Centro Donna.

Nel corso di tutto il mese di novembre il club livornese del Soroptimist distribuirà nelle farmacie comunali una brochure, realizzata a cura del Comune di Livorno, che riporterà i segni della relazione tossica, allo scopo di allertare le donne rispetto agli elementi “premonitori” della violenza domestica, mentre anche l’Amministrazione stessa diffonderà informative specifiche a scopo preventivo per le cittadine livornesi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin