Novembre Antiviolenza, tutte le iniziative di contrasto alla violenza sulle donne e non solo

8 novembre 2019

Promosso dal Comune di Livorno e dal Centro Donna

Novembre Antiviolenza 2019. Le iniziative di contrasto alla violenza sulle donne e non solo

Il 24 novembre VI Trofeo Velico “Livorno spiega le vele contro la violenza”

Livorno, 8 novembre 2019 – “Spezzare le catene della violenza” è il titolo che riporta quest’anno il programma di iniziative promosso dal Comune di Livorno, dal Centro Donna e dall’Associazione Ippogrifo per contrastare la violenza sulle donne e non solo; un calendario di appuntamenti che si svolgeranno nel corso del mese di novembre volti a sensibilizzare la cittadinanza su questo tema. In calendario seminari per aggiornamento professionale delle operatrici, assistenti sociali, rappresentanti delle forze dell’ordine, ma anche mostre, presentazione di libri, spettacoli teatrali, tavole rotonde. Il 24 novembre si svolgerà il VI Trofeo Velico “Livorno spiega le vele contro la violenza alle donne”.

Il programma completo del Novembre Antiviolenza edizione 2019:

10 novembre

ore 10,30

Centro Donna

Presentazione di “Piccolo cigno”.Incontro con l’autrice Vanessa Turinelli. L’incontro è un primo appuntamento in vista dello spettacolo offerto dal Rotary Club di Livorno al Goldoni contro la violenza maschile sulle donne, in programma per il 6 dicembre prossimo.

14 novembre

Ore 17,30

Libreria La Feltrinelli

“Codice Rosso, pro e contro”. Il Centro Antiviolenza Ippogrifo con avv. Alice Smareglia e l’avvocata Giulia Martano, analizzano il testo di legge n.69 del 19 luglio 2019 contro la violenza alle donne. Partecipa l’Avvocato Fabrizio Spagnoli Presidente Ordine degli Avvocati di Livorno

20 novembre

ore 18,30

Centro Donna

Giornata dedicata alle vittime della transfobia. “Non sono nat@ ieri” a cura del Coordinamento Livorno Rainbow. L’esperienza della transizione da donna a uomo: storie drammatizzate di uomini trans in Toscana del 1600 e del1800. Presenta Egon Botteghi performer, riercatore Dibattito. Aperitivo Vegan

24 novembre

ore 18,00

Andana degli Anelli

La Rete Antiviolenza Citta’ di Livorno promuove il VI Trofeo Velico. CONTRO VENTO “Livorno spiega le vele contro la violenza alle donne” Regata Velica. Presenta Fabrizio Monacci Presidente Lega Navale Italiana di Livorno . Partecipano le autorità cittadine e la Lega Internazionale Donne per la pace e la libertà.

27 novembre

ore 16,00

Centro Donna

Osservatorio Sociale della Regione Toscana. Presentazione XI Rapporto contro la violenza di genere, in collaborazione con ANPPIA. Presenta Genny de Paz Coordinamento Donne ANPPIA. Intervengono Silvia Brunori responsabile Coordinamento Centri Antiviolenza regione Toscana, Luca Caterino ANCI Toscana, Suor Raffaella Spiezio, Presidente Fondazione Caritas Livorno ONLUS. Performance di danza a cura di AED.

29 novembre

Ore 21

Sala Teatro Collesalvetti

“Salutero’ di nuovo il sole” Presentazione Progetto PUM Programma Uomini Maltrattanti in partneship e cofinanziato dal Dipartimento Pari Opportunità Presidenza Consiglio dei Ministri. Presenta Maria Giovanna Papucci, Presidente Ippogrifo. Partecipa Mascia Vannozzi Vicesindaca Comune di Collesalvetti. Spettacolo a cura dell’Associazione Clara Schumann

2 dicembre

ore 15,30

Centro Donna

“Per ogni genere di famiglia” Genitorialità e dintorni a cura del Coordinamento Livorno Rainbow. Relazioni delle psicologhe psicoterapeute Sara Angiolini e Simona Giannotti. Partecipa il filosofo e attivista transessuale Egon Botteghi.

6 dicembre

ore 21,00

Teatro Goldoni

Spettacolo di danza con il patrocinio del Rotary Club di Livorno per la sensibilizzazione contro la violenza maschile sulle donne, dal libro di Venessa Turinelli: “Piccolo cigno”

Saluti Istituzionali : Vicesindaca Comune di Livorno Monica Mannucci – Mascia Vannozzi, Assessora alla cultura del Comun di Collesalvetti – Coordina Maria Giovanna Papucci Presidente dell’Associazione Ippogrifo