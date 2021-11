Home

Novembre antiviolenza: tutte le iniziative per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne

19 Novembre 2021

Livorno 19 novembre 2021

Si è aperto il “Novembre antiviolenza” calendario di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza sulle donne promosso dal Centro Donna del Comune di Livorno insieme all’associazione Ippogrifo e con il sostegno di Rete Alba Rosa, Federazione Antiviolenza Ginestra, Associazione Lui, Unicoop Tirreno, Oltre e Agedo Livorno.

Il ricco programma, che anche quest’anno reca il titolo “Una questione tutta maschile la violenza contro le donne”, prevede seminari formativi, incontri, tavole rotonde, spettacoli.

“Per sconfiggere la violenza contro le donne – afferma la vice sindaca Libera Camici – è indispensabile cambiare la cultura degli uomini abituati a un’idea di possesso e incapaci di accettare i rifiuti.

Bisogna partire dall’uomo, da chi infierisce una violenza, per tentare di costruire un iter finalizzato a potenziare le azioni di prevenzione.

Occorrono forme di educazione che siano rispettose dell’altro, che muovano in prevalenza verso l’accoglienza dell’ascolto lasciando emergere il fenomeno negativo delle violenze sommerse, è necessario che gli uomini si assumano la responsabilità del cambiamento mettendosi a fianco delle donne in questa battaglia per favorire un’evoluzione culturale che metta in discussione e superi la cultura patriarcale, che rifiuti qualsiasi forma di violenza e affermi la completa parità di genere”.

Il ciclo di iniziative ha preso le mosse insieme alla campagna informativa lanciata dal Comune tesa a far conoscere in maniera capillare la rete di servizi di sostegno e aiuto presenti in città, oltre che quelli di urgenza.

Per partecipare agli eventi in presenza, allo scopo di garantire il rispetto delle norme prescritte dai recenti Decreti Governativi Anti-Covid19, occorre esibire il green pass.

Per l’iscrizione ai seminari andare sul sito: www.associazioneippogrifo.it per informazioni telefono: 0586-89005

Di seguito il programma:

24 novembre, ore 9.30-13.30

Centro Donna del Comune di Livorno (largo Strozzi 3)

Continua il percorso formare per integrare.

Tavola rotonda “Evoluzione del fenomeno della violenza maschile nelle relazioni sentimentali e familiari”

Relazionano i co-fondatori dell’Associazione LUI

Jacopo Piampiani,psicologo psicoterapeuta

Gabriele Lessi,avvocato del Foro di Livorno

Approfondimento e dialogo

25 novembre, ore 18.00

Centro Donna del Comune di Livorno (largo Strozzi 3)

“Francesca e le altre: le donne nella Commedia di Dante”

Lettura polifonica a tre voci femminili Inferno V,Purgatorio V

e Paradiso XXXIII

Voci recitanti:Letizia Colonnacchi, Niki Mazziotta, Sivia Rosellini.

Ideazione concertazione di Gregorio Bottonelli

Introduzione e commento di Lucilla Serchi

26 novembre, ore9.00-13.00

Webinar su piattaforma Zoom

Titolo: “Conflitto, altoconflitto, violenza:

analisi delle metodologie applicate nelle prassi”

Relazionano le formatrici di 6INEQUIPE

Carolina Colleoni, avvocata esperta in diritto di famiglia

Deborah Manfredi,psicologa psicoterapeuta

Sabrina Ritorto, assistente sociale, coordinatrice genitoriale

26 novembre, ore 18.00

Centro Artistico Il Grattacielo (via del Platano 6)

Titolo: “Evviva la neve. La rinascita”

Partecipa Vladimir Luxuria

Incontro organizzato da AGEDO e ARCIGAY Livorno,

con i partner della Rete Alba Rosa

28 novembre, ore 10.30

Centaure on the road – donne in moto

gruppo di donne, amanti della moto, che conciliano la loro passione con eventi di solidarietà, amicizia e sorellanza. Arrivano in città per sostenere la lotta alla violenza sulle donne.

Partenza Rotonda di Ardenza- Arrivo piazza Grande

Per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne anche “Io ti amo, mica tanto” iniziativa messa in campo dal Centro Artistico Il Grattacielo con il sostegno e la collaborazione di Comune di Livorno, Cooperativa Itinera, Mondadori Store e Libere Sinergie.

In cartellone, da giovedì 25 a sabato 27 novembre, spettacoli teatrali, letture, presentazioni di libri, mostre.

Questo il programma:

25 Novembre

ore 17,30 “Tanto a me non Capita” mostra fotografica

da un’idea di Libere Sinergie con il contributo di Occhiuto e Calderone

ore 18,00 “TI AMO”

presentazione libro con Hanne Orstavik, presenta Antonio Celano

ore 19,00 “centri antiviolenza e situazione femminile durante l’emergenza Covid-19”

conferenza organizzata da VIII Commissione Pari Opportunità

relatori Vicesindaca Libera Camici, Dott.ssa Lavinia Tredici e Cristina Olivieri

Teatro – Sala Davanzati

ore 21,00 “Voci di Donne – Lettere a Mascagni”

Spettacolo Teatrale

con Eleonora Zacchi, Riccardo De Francesca e Chiara Marchetti

26 Novembre

ore 17,30 “Tanto a me non capita”

mostra fotografica

da un’idea di Libere Sinergie con il contributo di Occhiuto e Calderone

27 Novembre

Cultura a Peso – “Mercato Centrale”

ore 11,30 “Il nome potete metterlo voi” di Mauro Monni

con il patrocinio della Regione Toscana

lettura coordinata da Eleonora Zacchi, Lara Gallo, Chiara Marchetti, Francesca Cecchi, Cinzia Simoni, Claudia Pavoletti, Stefania D’Eschabur

ore 17,30 “Tanto a me non capita”

mostra fotografica

da un’idea di Libere Sinergie con il contributo di Occhiuto e Calderone

ore 18,00 “La Stella” installazione immersiva di Luigi Agostini

Informazioni e prenotazioni:

segreteria@centroartisticoilgrattacielo.it tel. 340 7550530 anche via WhatsApp

