29 Ottobre 2024

Livorno 29 ottobre 2024 – Novembre antiviolenza, un mese di eventi per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne

Il 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta l’occasione per intensificare le iniziative di sensibilizzazione, per creare momenti di riflessione collettiva e di informazione, aumentando il livello di consapevolezza sui temi legati alla violenza di genere, dando voce a chi ha vissuto esperienze di violenza, fornendo visibilità a tutti i servizi a sostegno delle vittime e agendo anche in un’ottica di prevenzione attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Il Comune di Livorno organizza ogni anno il “Novembre antiviolenza”, un calendario di iniziative promosso dall’Amministrazione in stretta sinergia con tutti i soggetti della Rete antiviolenza e con le Associazioni che collaborano con l’Amministrazione, per la gestione del Centro Donna. Per tutto il mese saranno affrontate tematiche e problematiche della violenza maschile contro le donne, attraverso seminari di aggiornamento professionale, presentazioni di libri, incontri, eventi e mostre: in una città che si tinge di arancione per ricordare a che la violenza basata sul genere riguarda trasversalmente la società, indipendentemente dal background sociale, economico e culturale e si manifesta attraverso molte forme e ognuna di esse, rappresenta una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come riconosciuto e sancito nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

Da segnalare tra le tante iniziative la presentazione della rete antiviolenza che si terrà il 26 novembre al Museo di storia naturale.

Tutti i dettagli del programma sono sul sito del Comune di Livorno nella pagina “Novembre Antiviolenza” ( https://www.comune.livorno. it/pari-opportunita-contro- ogni-tipo-discriminazione/ rete-antiviolenza-comune- livorno/novembre ).

PROGRAMMA NOVEMBRE ANTIVIOLENZA 2024

Sabato 2 novembre ore 15.30 – Centro Donna (largo Strozzi, 3)

“La Voce delle donne: Espressione e consapevolezza attraverso il canto” a cura della Gordon Music Academy

Lunedì 4 novembre ore 12.00 – Centro Donna (largo Strozzi, 3)

Inaugurazione “Fotogrammi di sguardi: mostra fotografica sulla violenza di genere”

a cura dell’Associazione Randi

Mercoledì 6 novembre ore 10.30 – Centro Infanzia Alveare (scali del Teatro, 28)

Presentazione del progetto “Il giardino del Rispetto, della Cura e della Gentilezza”

a cura di F.I.D.A.P.A BPW Italy – sezione di Livorno, in patrocinio con il Comune di Livorno

Venerdì 8 novembre ore 9.00 – Museo di Storia Naturale (via Roma, 234)

“Il linguaggio di genere nella lingua italiana”, seminario di approfondimento sull’adeguamento del linguaggio in un’ottica di parità di genere

a cura di F.I.D.A.P.A. e della Consigliera di Parità

Venerdì 15 novembre ore 16.00 – Centro Donna (largo Strozzi, 3)

“La violenza sulle donne nel linguaggio dei media”

a cura dell’Associazione Evelina De Magistris

Lunedì 18 novembre ore 18.00 – Centro Donna (largo Strozzi, 3)

“Cantare il dolore, trasformare il silenzio: analisi testuale di brani contro la violenza sulle donne”

a cura della Gordon Music Academy

Martedì 19 novembre ore 11.00 – Palazzo del Governo (via Fiume) Inaugurazione delle Panchine Rosse situate in via Fiume a lato della Prefettura con intitolazione targhe

a cura della Prefettura di Livorno

Giovedì 21 novembre ore 17.00 – Centro Donna (largo Strozzi, 3) Presentazione del libro “Lo scandalo della felicità. Storia della principessa Valdina di Palermo” scritto da Pina Mandolfo

a cura dell’Associazione Evelina De Magistris

Venerdì 22 novembre ore 17.00 – Centro Donna (largo Strozzi, 3) Presentazione del libro “Nuovo inizio” di Elisa Valente

a cura dell’Associazione Nuovo Inizio

Sabato 23 novembre ore 18.30 – Centro Donna (largo Strozzi, 3) “Musica e parole delle donne del mondo”, spettacolo musicale con Chiara Pellegrini & Alessia Cespuglio

a cura dell’Associazione Il Sestante

Domenica 24 novembre ore 10.00 – Piazza Grande

Le centaure on the road contro la violenza di genere

a cura dell’Associazione Ippogrifo

Domenica 24 novembre ore 18.00 – Circolo Nautico (viale Italia, 12) Premiazione del X Trofeo velico “Controvento: Livorno spiega le vele contro la violenza sulle donne”

La regata è promossa dalla Rete Antiviolenza Città di Livorno in collaborazione con la Lega Navale e il Circolo Nautico di Livorno

a cura dell’Associazione Ippogrifo

Lunedì 25 novembre

ORANGE THE WORLD: Livorno si illumina di arancione.

a cura di Soroptmist Club – Livorno

Lunedì 25 novembre ore 15.30 – rotatoria all’incrocio tra viale del Risorgimento e via Don Bosco

Cerimonia di intitolazione della rotatoria a Masha Amini

Martedì 26 novembre ore 9.30 – Museo di Storia Naturale (via Roma, 234)

Presentazione della Rete antiviolenza della città di Livorno

Venerdì 29 novembre ore 9.30 – CRED (via Caduti del Lavoro, 26) Presentazione del 16° rapporto sulla violenza di genere

a cura dell’Osservatorio Sociale Regionale

Promosso dall’Associazione Ippogrifo

Parteciperanno alla presentazione: Darya Majidi Presidentessa del Comitato Nazionale UN Women Italy, e i Centri Antiviolenza del Comune di Livorno (Associazione Ippogrifo e Associazione Randi)

