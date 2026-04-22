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Cronaca

Novità in arrivo tra i medici di famiglia in servizio a Livorno, Castagneto, Collesalvetti e Rosignano

Cronaca

22 Aprile 2026

Novità in arrivo tra i medici di famiglia in servizio a Livorno, Castagneto, Collesalvetti e Rosignano

Livorno 22 aprile 2026 Novità in arrivo tra i medici di famiglia in servizio a Livorno, Castagneto, Collesalvetti e Rosignano

Novità in arrivo tra i medici di famiglia in servizio nella provincia di Livorno. In particolare:

– nell’ambito territoriale di Livorno termineranno a partire da giovedì 30 aprile le convenzioni con i dottori Paolo Lessi e Paolo Daddi;

– nell’ambito territoriale di Collesalvetti terminerà a partire da mercoledì 29 aprile la convenzione con la dottoressa Manola Falaschi;

– nell’ambito territoriale di Rosignano terminerà a partire da giovedì 30 aprile la convenzione con la dottoressa Annamaria Gattulli;

– nell’ambito territoriale di Castagneto terminerà a partire da giovedì 30 aprile la convenzione con la dottoressa Luana Bardi.

Tutti gli assistiti in carico ai medici indicati dovranno effettuare una nuova scelta assistenziale.

Con l’occasione ricordiamo che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https:// cambiomedico.sanita.toscana. it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.