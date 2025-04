Home

2 Aprile 2025

Livorno 2 aprile 2025 "Now, Here" di Philippe Rebosz: arte e colore alla Fortezza Nuova di Livorno

Livorno si prepara ad accogliere un evento artistico di grande rilievo. Venerdì 4 aprile, alle ore 18:00, nella suggestiva Sala del Forno della Fortezza Nuova, si terrà il vernissage della mostra personale dell’artista polacco Philippe Rebosz, intitolata “Now, Here”. La mostra, curata da Sara Bernhardt Poli e organizzata dalla Galleria Fidanda, sarà un’occasione unica per immergersi nel mondo espressivo di Rebosz, un artista visivo riconosciuto a livello internazionale per il suo stile distintivo che fonde astrazione ed elementi figurativi.

L’evento, che inaugurerà con un aperitivo condiviso, gode del Patrocinio del Consolato Onorario della Repubblica di Polonia di Firenze, a conferma dell’importanza dell’iniziativa nel panorama culturale toscano.

Il percorso della mostra

Dopo il vernissage, le opere di Philippe Rebosz saranno esposte in diversi spazi della Galleria Fidanda a Livorno e Lucca:

Livorno: Via della Venezia, 7 (orari 9:00-13:00 e 15:00-19:00)

Livorno: Via Verdi, 40 (orari 9:30-13:00 e 15:00-19:00)

Lucca: Via Buia, 11 (orari 10:00-13:00 e 14:00-20:00)

Il percorso espositivo culminerà il 25 aprile, con il finissage presso la Sala del Forno della Fortezza Nuova, dove la mostra si chiuderà con un evento speciale.

L’artista

Philippe Rebosz, nato a Suresnes nel 1989, è un artista polacco residente a Berlino. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Varsavia, ha esposto le sue opere in numerose mostre internazionali tra Polonia, Germania, Italia e altri Paesi. La sua ricerca artistica esplora il dialogo tra forma e colore, con uno stile che unisce astrazione e figurazione in modo innovativo e coinvolgente.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle opere esposte, è possibile contattare fornoproject@gmail.com.