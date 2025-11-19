Home

19 Novembre 2025

Livorno 19 novembre 2025 NSC Livorno: “Solidarietà alla carabiniera colpita da sputo, gesto vile e inaccettabile”

In merito al video in circolazione sui social, ripostato anche da esponenti del mondo politico labronico, nel quale si vedono coinvolte alcune pattuglie dell’Arma dei Carabinieri nel corso di un intervento in via Leonardo Cambini, si registra l’intervento della Segreteria Provinciale di NSC Livorno che esprime la propria ferma solidarietà alla collega vergognosamente raggiunta da uno sputo in pieno volto da parte di un soggetto fermato.

Un gesto che la sigla sindacale stigmatizza, definendolo vile e profondamente offensivo, oltre che potenzialmente rischioso per la salute.

“Le immagini – afferma la Segreteria Provinciale di Livorno del Nuovo Sindacato Carabinieri – mostrano chiaramente le difficoltà operative e il clima di crescente aggressività con cui il personale dell’Arma è costretto a confrontarsi quotidianamente, sempre sotto i riflettori con varie persone che filmano l’intervento”.

“Nonostante ciò – prosegue – le donne e gli uomini dei Carabinieri continuano a svolgere il proprio servizio con professionalità, equilibrio e senso dello Stato, garantendo sicurezza e legalità ai cittadini”.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri ribadisce con decisione l’urgenza di assicurare tutele adeguate, strumenti idonei e un riconoscimento concreto a chi, ogni giorno, affronta situazioni di rischio per proteggere la comunità, sempre con la paura dietro l’angolo dell’atto dovuto.

“Alla collega – conclude NSC Livorno – va il nostro pieno sostegno umano e istituzionale”.