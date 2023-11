Home

Nubifragio in Toscana, Tenerini (FI): Vicinanza alla popolazione e agli imprenditori

4 Novembre 2023

Nubifragio in Toscana, Tenerini (FI): Vicinanza alla popolazione e agli imprenditori

"Grazie al Governo per l'immediata dichiarazione dello stato di emergenza"

Livorno/Roma, 4 novembre 2023 – “Con il passare delle ore emerge sempre con maggiore chiarezza la gravità della situazione determinatasi a seguito del nubifragio in Toscana.

La provincia di Livorno ha subito danni ingenti a causa del forte vento e delle piogge: allagamenti, smottamenti e innalzamento del livello del mare.

Desidero esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime e il mio ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla protezione civile e a tutti i volontari per l’impegno profuso in queste ore e al Vicepremier Tajani, con il quale siamo in diretto contatto, che si è immediatamente mobilitato per la nostra Regione.

Desidero altresì ringraziare tutto il Governo, che si è dimostrato pronto nel deliberare lo stato di emergenza nel Cdm di oggi, attivando immediatamente le procedure di salvaguardia del territorio e destinando allo stesso 5 milioni”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che sottolinea: “Sono vicina alla popolazione e a tutti gli imprenditori che a causa del maltempo hanno subito ingenti danni alle loro attività. Esistono numerosi problemi di carattere infrastrutturale in Toscana, occorre affrontarli una volta per tutte con una efficace programmazione di lungo periodo. Tali carenze, purtroppo, emergono con violenza in situazioni del genere”.

