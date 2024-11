Home

27 Novembre 2024

Livorno 27 novembre 2024 Nucleare, Tenerini (FI): "importante per garantire indipendenza energetica e sovranità energetica dell' Italia"

L’onorevole Chiara Tenerini, rappresentante di Forza Italia, ribadisce l’importanza del nucleare nel garantire l’indipendenza energetica e la sovranità strategica del nostro Paese. “Di fronte all’aumento globale delle emissioni di CO2, è fondamentale considerare tutte le opzioni disponibili per assicurare la sicurezza energetica dell’Italia,” dichiara Tenerini.

Le preoccupazioni legate alla sicurezza nucleare sono comprensibili, ma è essenziale basarsi su dati concreti. “Il rapporto Draghi evidenzia che il nucleare è una delle fonti energetiche più sicure, con il minor numero di incidenti per kilowattora prodotto,” sottolinea.

Inoltre, i progressi tecnologici hanno portato alla realizzazione di reattori di nuova generazione, progettati per garantire standard di sicurezza elevati. “Dobbiamo far capire che gli incidenti del passato non si ripeteranno, grazie a misure di sicurezza avanzate e alla possibilità di riutilizzare le scorie come combustibile,” aggiunge.

Per quanto riguarda costi e tempi di realizzazione, Tenerini evidenzia che le nuove metodologie di costruzione possono ridurre significativamente i tempi e standardizzare i costi. “L’inclusione del nucleare nella tassonomia europea come fonte cruciale per la decarbonizzazione è un passo avanti fondamentale. L’Italia ha un potenziale di 117 mila nuovi posti di lavoro nel settore nucleare, un’opportunità che non possiamo permetterci di perdere,” afferma.

“Chi non controlla la propria energia non può governare il proprio futuro,” conclude Tenerini, sottolineando l’urgenza di un cambiamento nella percezione pubblica riguardo al nucleare. “È cruciale coinvolgere le comunità locali e adottare decisioni lungimiranti. Dobbiamo impegnarci in un dibattito serio e costruttivo per tracciare un percorso chiaro verso un’energia sostenibile e sicura.”