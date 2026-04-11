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Cronaca

Nudo e in stato di alterazione a Levante, denunciato dai carabinieri

Cronaca

11 Aprile 2026

Nudo e in stato di alterazione a Levante, denunciato dai carabinieri

Livorno, 11 aprile 2026

Prosegue l’impegno dei carabinieri del Comando provinciale di Livorno attraverso l’attività esterna dei Comandi stazione del territorio per intensificare la prevenzione dei reati in genere.

In tale contesto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un 42enne nordafricano, senza fissa dimora sul territorio, per il reato di resistenza e lesioni.

I Carabinieri, all’esito di un intervento veicolato dalla Centrale Operativa nella zona di via Lidia Poet (Levante), dove era stato segnalato un soggetto che vagava in stato di agitazione, hanno rintracciato la

persona segnalata nell’area verde prospicente la cassa di espansione del torrente Rio Maggiore.

L’uomo era completamente nudo e in evidente stato di alterazione, anche a rischio della propria incolumità e brandeggiava un bastone di legno.

Nel tentativo di fermarlo e identificarlo, lo stesso ha assunto una condotta a tratti violenta anche all’indirizzo dei carabinieri;

data la situazione si è reso necessario anche l’intervento sul posto di personale medico che, nel tentativo di comprendere lo stato di salute, insieme ai militari hanno provveduto a trasportarlo in ospedale per gli approfondimenti sanitari e le cure del caso.

I Carabinieri sono riusciti in breve tempo a riportare la calma e tuttavia nelle fasi più concitate hanno riportato solo lievi ferite mentre l’uomo, all’esito di accertamenti ed esatta ricostruzione della dinamica, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Livorno per i reati di resistenza e lesioni.

“Nel rispetto dei diritti delle persone indagate – ricorda come da consuetudine la nota ufficiale dell’Arma – sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini

preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile”.