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Cronaca

Nuevo Barrio Street Festival, le modifiche alla viabilità

Cronaca

22 Luglio 2026

Nuevo Barrio Street Festival, le modifiche alla viabilità

Livorno 22 luglio 2026

Nuevo Barrio Street Festival, venerdì 24 e sabato 25 luglio in zona piazza dei Mille

Le modifiche alla viabilità. I titolari di lettera “S” potranno parcheggiare nella zsc “M”

Per due giorni, venerdì 24 e sabato 25 luglio, il quartiere Garibaldi ospiterà il “Nuevo Barrio Street Festival 2026”, una festa di strada che intende celebrare l’integrazione e la partecipazione attiva, un grande spazio pubblico dedicato alla musica, alla socialità e all’incontro tra culture.

L’intento è infatti quello di restituire al quartiere il suo ruolo storico di luogo di incontro tra persone, culture e comunità, valorizzando ciò che il quartiere è già oggi, e contrastando l’immagine spesso riduttiva che negli ultimi anni lo ha accompagnato.

La manifestazione, che quest’anno prende il posto di “Effetto Garibaldi”, è promossa da Mezclar22 APS nell’ambito del progetto “Garibaldi Rinasce”, finanziato dalla Regione Toscana e realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Livorno.

Le strade coinvolte saranno via della Pina d’Oro, il primo tratto di via Terrazzini e piazza dei Mille, dove troveranno posto, oltre alla musica e alla cultura, anche artigianato, convivialità e ristorazione, grazie alla collaborazione con il ristorante “Il Sottomarino”, la trattoria “La Pina d’Oro” ed il bistrot “Frankie Pub”, che insieme ad un food truck chiamato per l’occasione, offriranno al pubblico la possibilità di gustare diversi piatti tipici.

Le modifiche alla viabilità (ordinanza n. 6010/2026)

Per consentire lo svolgimento del festival in condizioni di sicurezza, dalle ore 8 di venerdì 24 luglio alle ore 12 di domenica 26 luglio è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza dei Mille negli spazi di sosta posti nella parte centrale del tratto compreso tra i civici 29 e 34 e nel tratto compreso tra via della Pina d’Oro ed il civico 11, in via Terrazzini nel tratto compreso tra il civico 30 e l’intersezione con via Francesco Carlo Pellegrini, lato civici pari.

Venerdì 24 luglio dalle ore 14 all’una di notte e sabato 25 luglio dalle ore 17 all’una di notte il divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore in via della Pina d’Oro, in piazza dei Mille ed in via Terrazzini nel tratto compreso tra via della Pina d’Oro e via Pellegrini.

Per venire incontro alle esigenze di sosta dei residenti, dalle ore 8 di venerdì 24 luglio alla mezzanotte di sabato 25 luglio i titolari di contrassegno lettera “S” potranno parcheggiare anche nella ZSC “M”.

Entrambe le sere della manifestazione, dalle ore 19.45 all’una di notte, sarà istituito il divieto di transito in via del Pettine, in via della Pina d’Oro, nel tratto di via Terrazzini compreso tra via della Pina d’Oro e via Francesco Carlo Pellegrini, in piazza dei Mille ad eccezione di una corsia di collegamento tra via Sant’Andrea e via de Larderel (lato civici 29-34) direzione via Sant’Andrea-via de Larderel.

IL PROGRAMMA del Festival

Venerdì 24 luglio “Electro Rouge”

La prima serata sarà dedicata alle sonorità del Mediterraneo e alle contaminazioni musicali contemporanee, con un programma che unisce musica elettronica, ritmi nordafricani e culture urbane.

19.00 – 20.00

IL MONDO IN PERCUSSIONE

Laboratorio di percussioni a cura di Marzouk Mejri

Via del Pettine

19.00 – 20.00

LA MELA DI ADAMO

Performance di teatro-danza e breakdance a cura di Stefano Di Martino

Via della Pina d’Oro

19.00 – 20.00

OFFICINA DELLE BOLLE E TRUCCABIMBI

A cura di Irene Catuogno e Flavia Adorini

Via Terrazzini

20.00 – 22.00

GUERRILLA FARMING / Live

Frankie Pub, via de Larderel 27

20.00 – 22.00

THE LABS / Live

Ristorante Il Sottomarino, via Terrazzini 48/50

22.00 – 24.00

FANFARA STATION / Live

Piazza dei Mille

Sabato 25 luglio “Cacciucco Blues”

La seconda serata sarà invece un omaggio alla cultura popolare livornese, capace di dialogare con le tante anime del quartiere.

19.00 – 19.30

MORUGA DRUM – Street Percussion Band

Percorso piazza della Repubblica – via della Pina d’oro

19.00 – 20.00

Dibattito pubblico

“SGUARDI CRITICI SULLA RIGENERAZIONE URBANA”

A cura di Mezclar22

Via del Pettine

20.00 – 20.30

MORUGA DRUM – Street Percussion Band

Percorso via della Pina d’oro – via Terrazzini

20.00 – 22.00

SALTIMBANCO – SCUOLA DISCIPLINE CIRCENSI

Animazione e attività ludico-creative per bambine, bambini e famiglie

20.00 – 22.00

MIMO MOLLICA BAND / Live

Ristorante Il Sottomarino, via Terrazzini 48/50

20.00 – 22.00

GLI ANNI / Live

Frankie Pub, via de Larderel 27

21.30 – 22.00

MORUGA DRUM – Street Percussion Band

Piazza dei Mille

22.00 – 24.00

BOBO RONDELLI TRIO / Live

Piazza dei Mille

Entrambe le giornate saranno inoltre presenti:

• NUEVO BARRIO MARKET

Mercatino dedicato alle associazioni, agli operatori dell’ingegno e all’artigianato creativo

Piazza dei Mille / via Terrazzini

• “Epiphany. The Light Within” di CHIOMA UKWU

Extra Factory / Art & Culture

Via della Pina d’Oro 2

• SALOTTO VINTAGE by CREMA La Boutiquina della Riuso

Via della Pina d’oro 25

• LA RIUSO! on the street

Cenci da marciapiede (a offerta libera)

Via della Pina d’oro 22

• “Cinedrome” di Andrea Conti

Mezclar Café

Piazza dei Mille 6

• “Visuals” by Emilia Trevisani e Jacqueline Farda

Mezclar Café

Piazza dei Mille 6

• VAGAMONDI

Un’esperienza sensoriale tra culture, profumi e tradizioni

A cura di Tabit APS

• Corner Fotografico

A cura di CUT – Circuito Urbano Temporaneo

Via del Pettine