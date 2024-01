Home

17 Gennaio 2024

Collesalvetti (Livorno), 17 gennaio 2024 – Nugola, Assemblea pubblica di aggiornamento sulla viabilità di via Cerreta

È in programma venerdì 19 gennaio, alle ore 18, nei locali civici di Nugola, in via degli Ontani un’assemblea pubblica per aggiornare i cittadini sulla viabilità della strada provinciale di via Cerreta.

L’incontro è promosso dal Comune di Collesalvetti e dalla Provincia di Livorno con la collaborazione del Consiglio di Frazione di Nugola.

Intervengono: Adelio Antolini, sindaco di Collesalvetti; Mila Giommetti assessora all’urbanistica del Comune di Collesalvetti; l’ingegner Simone Lubrano della Provincia di Livorno, Giovanni Biasci consigliere comunale e consigliere della Provincia di Livorno.

“Collesalvetti è uno dei territori della provincia di Livorno che ha subito maggiori danni per il maltempo dello scorso novembre. – commenta Sara Paoli, assessora comunale alla Viabilità di Collesalvetti –Tra gli interventi sulla viabilità che riteniamo più urgenti ci sono i lavori sulla provinciale 2 via della Cerreta che è stata chiusa al traffico dal nubifragio dello scorso 2 novembre. Si tratta di una via di collegamento particolarmente importante per tutta la viabilità locale, per i cittadini e per le numerose aziende agricole della zona. Per questo Comune e Provincia si sono impegnate per assicurare le opere necessarie alla riapertura nel più breve tempo possibile. Di questo parleremo nel corso dell’assemblea pubblica organizzata con la Provincia e con il supporto del Consiglio di frazione di Nugola che ringrazio.”

