Home

Provincia

Collesalvetti

Nugola, auto si ribalta e finisce nel fosso

Collesalvetti

19 Marzo 2025

Nugola, auto si ribalta e finisce nel fosso

Nugola (Collesalvetti, Livorno) 19 marzo 2025 Nugola, auto si ribalta e finisce nel fosso

Auto si ribalta in via delle Sorgenti: conducente illeso esce dall’abitacolo

Incidente questa mattina in via delle Sorgenti, poco dopo il bivio per Nugola, dove un’auto è finita fuori strada ribaltandosi. Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Collesalvetti per prestare soccorso all’automobilista coinvolto.

Fortunatamente, all’arrivo dei soccorritori, il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo dell’auto capovolta. Nonostante il forte impatto e lo spavento, l’uomo non avrebbe riportato ferite gravi. I sanitari lo hanno comunque assistito sul posto per accertarsi delle sue condizioni.

Resta ora da chiarire la dinamica dell’incidente