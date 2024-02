Home

Nugola, Parrana e Castell'Anselmo, disagi a causa di gara ciclistica

27 Febbraio 2024

Comune di Collesalvetti: martedì 5 marzo arriva la Tirreno/Adriatico. Ecco tutte le modifiche al traffico

Livorno 27 marzo 2024 – Nugola, Parrana e Castell'Anselmo, disagi a causa di gara ciclistica

Martedì 5 marzo transiterà nel Comune di Collesalvetti la seconda tappa della 59.a Tirreno – Adriatico, la corsa ciclistica italiana a tappe più importante dopo il Giro d’Italia.

La gara entrerà nel territorio comunale dalla Via Aurelia, arrivando da Pisa; attraverserà l’abitato di Stagno in direzione Livorno, percorrerà poi tutta la SP n. 4 delle Sorgenti e quindi la SRT 206, da Ponte Santoro fino al confine comunale sud con Rosignano Marittimo.

Il provvedimento di disciplina straordinaria della viabilità che sarà emesso dal Prefetto di Livorno istituirà la sospensione totale della circolazione veicolare indicativamente dalle ore 11. 00-11.20 a fine corsa (stimato per le 13.00) sulle seguenti strade:

Via Aurelia a Stagno: dal confine nord con Pisa al confine sud con Livorno;

SP n.4 delle Sorgenti: intero tracciato;

SRT 206 Pisana-Livornese: da Ponte Santoro a confine sud con Rosignano;

Si consigliano i seguenti percorsi alternativi ai residenti ed alle attività produttive delle varie frazioni:

Stagno: utilizzare i raccordi interni (da Via Aiaccia, Via Sacco e Vanzetti e Via Toscana) per raggiungere la Variante Aurelia e quindi Livorno e Pisa;

Collesalvetti e Vicarello: utilizzare la S.G.C. FI-PI-LI per raggiungere Livorno e l’Autostrada per raggiungere Cecina; nessun problema da e per Pisa

Guasticce: utilizzare la S.G.C. FI-PI-LI per raggiungere Livorno e l’Autostrada per raggiungere Cecina; per raggiungere Pisa passare da Vicarello

Nugola: di fatto non ci sarà la possibilità di entrare/uscire né attraverso la SP 4 delle Sorgenti (percorso di gara) né attraverso la SP 2 della Cerretta a causa della nota interruzione;

Parrana San Martino – Castell’Anselmo: di fatto non ci sarà la possibilità di entrare/uscire né attraverso la SP 4 delle Sorgenti né attraverso la SRT 206 (entrambe percorso di gara);

Crocino – Parrana San Giusto – Colognole: possibilità di raggiungere Livorno attraverso la SP 5 della Valle Benedetta;

Si ringrazia tutta la cittadinanza per la collaborazione che vorrà prestare ai fini della buona riuscita di questa importante manifestazione sportiva a carattere internazionale.

