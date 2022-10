Home

Provincia

Collesalvetti

Nugola: scontro tra auto, travolti ciclisti. Due feriti

Collesalvetti

2 Ottobre 2022

Nugola: scontro tra auto, travolti ciclisti. Due feriti

Nugola (Collesalvetti, Livorno), 2 ottobre 2022 – Nugola: scontro tra auto, travolti ciclisti. Due feriti

Intorno alle ore 11.30 di questa mattina, in località Nugola Nuova, due auto si sono scontrate sulla strada per l’Agriturismo Scacciavolpe.

Da una prima ricostruzione del sinistro stradale, seguito dello scontro le auto sono finite contro un gruppo di ciclisti.

I ciclisti coinvolti sono due, che caduti a terra sono stati soccorsi dai volontari della Pubblica Assistenza di Collesalvetti e da quelli della Misericordia di Vicarello.

I due pazienti fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze e sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin