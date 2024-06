Home

28 Giugno 2024

Livorno 28 giugno 2024 – Nugola, via della Carreta aperta a senso unico alternato

E’ stato riaperto il tratto stradale della SP 2 via della Cerreta, al km 1+200, tra l’incrocio con via degli Ontani fino alla intersezione con via di Nugola Vecchia, lungo la strada provinciale, chiuso a causa dei problemi di sicurezza per la viabilità, conseguenza dell’evento meteo del novembre 2023.

Le operazioni di riduzione del rischio svolte hanno consentito la revoca della precedente ordinanza di chiusura temporanea e la riapertura della strada con senso unico alternato, regolato da semaforo.

Intanto, proseguono a pieno ritmo i lavori nell’altro tratto della via della Cerreta, franato a causa delle forti piogge. Sono, infatti, in via di ultimazione le opere di completo ripristino del corpo stradale, per uno sviluppo di circa 120 metri, all’altezza dell’innesto con la SP 555 delle Colline, per un costo complessivo di circa 800.000 euro. La conclusione dell’intervento è prevista per la fine di luglio.