Numero chiuso a Medicina, quasi 4mila posti in più. “Una riforma che si attende da anni”

22 Febbraio 2023

Roma 22 febbraio 2023

Carenza Medici, Tenerini (FI): Bene aumento controllato del numero chiuso a Medicina.

“Esprimo soddisfazione per la riforma proposta dal Ministro Bernini che intende aprire, in modo controllato, il numero chiuso nelle facoltà di medicina italiane”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che aggiunge “La previsione è quella di aumentare del 20-30% gli attuali posti disponibili.

Quasi 4 mila posti in più degli attuali. Una riforma che si attende da anni. Il numero chiuso è una delle cause che ha portato alla carenza di medici odierna.

Finalmente c’è chiarezza in merito alla direzione cui andare. Occorre incrementare il numero delle borse di studio e incentivare l’accesso alle specialistiche in cui tale carenza è maggiore come la medicina d’emergenza, branca che può definirsi di “frontiera” per le difficoltà che presenta”

