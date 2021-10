Home

Numero di emergenza 112, attivato sevizio per non udenti

27 Ottobre 2021

Livorno 27 ottobre 2021

Numero Unico di Emergenza 112.

Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno e L’Ente Nazionale Sordi per l’avvio del Servizio “112 Sordi”.

Un numero verde dedicato (800800112) e l’avvio di una chat testuale consentirà ai cittadini sordi potranno agevolmente colloquiare con l’operatore 112 per le richieste di soccorso.

È stato reso operativo, in linea con i principi sanciti dalla normativa comunitaria, nell’ambito nazionale il Servizio “112 Sordi” attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno e l’Ente Nazionale Sordi – Onlus (ENS).

La richiesta di emergenza sarà ricevuta dalle Centrali Uniche di Risposta (CUR) del Piemonte, quali punto di accesso nazionale, che provvederanno alla localizzazione e allo smistamento alle Centrali Operative competenti per territorio.

Il Sistema mette a disposizione un portale (https://112sordi.it) ove i cittadini disabili hanno la possibilità di preregistrarsi per agevolare la propria identificazione al momento della chiamata di emergenza.

Digitando il numero verde, il cittadino riceverà sul proprio dispositivo un sms contenete un link di accesso al sistema per condividere, in tempo reale, la propria posizione ed iniziare ad interagire, via chat, con l’operatore della CUR.

La condivisione della posizione in tempo reale con la Centrale Unica di Risposta è possibile solo ove sia attiva sul dispositivo del chiamante la funzione di geo-localizzazione che non può essere avviata autonomamente dal sistema “112 Sordi”.

