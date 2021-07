Home

Cronaca

Numero di ricoverati in terapie intensive è il nuovo “driver” per il cambio di colore delle regioni

Cronaca

22 Luglio 2021

Numero di ricoverati in terapie intensive è il nuovo “driver” per il cambio di colore delle regioni

Livorno 22 luglio 2021 – Numero di terapie intensive è il nuovo “driver” per il cambio di colore delle regioni

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid

“Abbiamo deciso in accordo con le regioni che il tasso di ospedalizzazione sia il ‘driver’ per il cambio dei colori nelle regioni”, ha detto il ministro della salute Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa.

Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa. Sono questi i parametri per il cambio di colore delle regioni messi a punto in Cabina di regia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin