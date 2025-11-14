Numerologia del Feng Shui”, Domenica conferenza da Libertà Livorno

Home

14 Novembre 2025

Numerologia del Feng Shui a cura di Maurizio Rovini, organizzata da Libertà Livorno presso il suo Centro in Borgo Cappuccini 25, il 16 novembre 2025, alle ore 18,00

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla conferenza dal titolo Numerologia del Feng Shui a cura di Maurizio Rovini , organizzata da Libertà Livorno presso il suo Centro in Borgo Cappuccini 25, il 16 novembre 2025, alle ore 18,00

Proseguono gli approfondimenti sulla cultura cinese insieme a Maurizio Rovini.

Stavolta il focus sarà sulla numerologia applicata al Feng Shui. Vedremo i numeri propizi per scegliere e migliorare la propria casa, considerando anche il numero civico. Nel Feng Shui i numeri sono un dettaglio importante per armonizzare il luogo dove risiediamo, lavoriamo o traslochiamo.

Maurizio Rovini: esperto di Feng Shui da alcuni decenni, scrittore, ricercatore, appassionato di geomanzia delle culture tradizionali, di giardini e paesaggio. Promuove la conoscenza del Feng Shui tradizionale cinese e fa parte dell’associazione internazionale per lo stile Chue, fondata dal Grand Master Chan Kun Wo.

Alla conferenza seguirà la festa per il 4° anniversario di Libertà, a partire dalle 20.30 con la cena in condivisione (porta-party, bevande a offerta libera)

Ingresso a offerta libera e consapevole.

Per maggiori informazioni: https://www.libertalivorno.it/ evento/numerologia-del-feng- shui-con-m-rovini/