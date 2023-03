Home

Eventi

Nuoto artistico, attesi 600 atleti alla Camalich per il campionato nazionale Uisp

Eventi

13 Marzo 2023

Nuoto artistico, attesi 600 atleti alla Camalich per il campionato nazionale Uisp

Livorno 13 marzo 2023

Quasi 600 atleti attesi da tutta Italia per due giorni di esibizioni alla piscina comunale Camalich di via Allende.

Un weekend di grande nuoto targato Uisp a Livorno. Una carica di quasi 600 atleti pronti a invadere le corsie della piscina comunale Camalich di via Salvador Allende, che sabato 18 e domenica 19 marzo sarà teatro del Campionato nazionale primaverile Nuoto artistico Uisp.

Si tratta di un appuntamento che dà lustro e visibilità al territorio, portando un movimento che trova in Toscana linfa vitale.

«L’evento riveste una grande importanza sia dal punto di vista sportivo che per il suo indotto, considerando l’afflusso di molte persone che per un weekend intero potranno godersi Livorno e le sue bellezze, oltre ad assistere o partecipare alle prove che caratterizzeranno il programma del campionato nazionale».

Lo afferma Daniele Bartolozzi, presidente del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, che fornisce il proprio supporto operativo e organizzativo alla manifestazione, in sinergia con la Uisp nazionale.

«L’operato svolto nell’ambito del nuoto dal nostro Comitato è stato riconosciuto dai vertici nazionali Uisp, che hanno così preferito Livorno rispetto ad altre sedi per un evento di tale rilevanza.

Ne siamo onorati, ma allo stesso tempo sentiamo la responsabilità di continuare il nostro impegno per fare emergere il valore dell’attività sportiva amatoriale.

Quindi ci auguriamo che sia un weekend positivo sotto tutti i punti di vista e diamo il benvenuto a tutti gli sportivi e le sportive, nonché al pubblico, che saranno protagonisti di questa intensa due giorni».

Sono 27 le società iscritte da ben otto regioni:

Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Lombardia.

Il programma della manifestazione si aprirà sabato 18 marzo:

inizio gare alle 8.30 con gli Obbligatori a modo mio, a seguire gli esercizi Solo per le categorie Ragazze, Junior, Assolute e Master. Nel pomeriggio spazio al Duo e al Duo misto per le categorie Ragazze, Junior, Assolute e Master, nonché agli esercizi di Squadra per le Ragazze. Si andrà avanti fino a circa alle 20, per poi ripartire la mattina di domenica 19 dalle 8.30 con tutte le altre esibizioni in programma, compresi gli esercizi Solo di atleti con disabilità fisica e intellettiva.

Tra balletti a ritmo di musica e prodezze tecniche la due giorni scorrerà via con tanto di premiazioni per ciascuna categoria che si svolgeranno durante la manifestazione. Saranno circa 15 i giudici chiamati a valutare tutte le esibizioni.

Ecco quanto afferma il Coordinatore nazionale Uisp per il nuoto Marco Raspa: «La Toscana è una delle regioni che ha dato una grossa spinta al movimento, insieme a Emilia-Romagna e Lazio. Ricordiamo con piacere l’edizione 2022 svolta a Firenze, quindi siamo felici di tornarci e portare il campionato nazionale primaverile a Livorno. Memori dei momenti più duri della pandemia, in cui si sono svolte esibizioni online votando da casa, il 2023 ribadisce un messaggio di ripartenza e partecipazione che condividiamo con tutti gli iscritti all’appuntamento del 18 e 19 marzo. È sicuramente un segnale positivo per questo settore e per la stagione, che dopo la tappa livornese vedrà svolgersi a giugno i campionati estivi a Civitavecchia».

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin