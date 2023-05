Home

Disabilità

6 Maggio 2023

Livorno 6 maggio 2023 – Nuoto: campionati Italiani Giovanili FINPE, ecco gli orari dei 3 livornesi in gara

Domenica 7, dopo i saluti di benvenuto del Sindaco di Livorno Luca Salvetti, del Presidente della FINP Roberto Valori e del Presidente della Toscana Disabili Sport, la società labronica padrone di casa, Maurizio Melis, prenderanno ufficialmente il via i Campionati Italiani Giovanili FINP e il Meeting Nazionale Giovanile FISDIR.

A tenere alto il nome e il prestigio del vessillo amaranto saranno i tre atleti della TDS Tommaso Bertini (2005), Sofia Gagliardo Gurrieri (2007) e Pietro Passerini (2004), per dimostrare ancora una volta che una delle province italiane più medagliate e premiate continua coi suoi giovani la tradizione consolidata nello sport, sia esso olimpico che paralimpico. Ricordiamo

Sarà Bertini il primo a scendere in acqua alle 9,40 circa per i 100 stile libero. Lo seguirà la Gagliardo Gurrieri intorno alle 10,00, anch’essa per i 100 stile libero, mentre immediatamente dopo sarà il turno di Passerini a gareggiare sui 50 farfalla.

Nella seconda gara (ricordiamo che gli atleti potevano iscriversi ad un massimo di 2 gare) rivedremo Passerini per le 11,15 cimentarsi sui 50 stile libero, seguito nella batteria successiva da Bertini e infine, sulla stessa specialità, scenderà in acqua Gagliardo Gurrieri intorno alle 11,30.

Da notare che, a causa del cambio di classe (da S7 a S8) decretato dai classificatori internazionali, Sofia si presenta ai blocchi di partenza con un tempo (37″11) addirittura già inferiore al record nazionale juniores per la sua classe attuale, 38″31.

Speranze di nuovi record per i nostri atleti? Lo chiediamo direttamente all’allenatrice, nonché delegato regionale FINP per la Toscana, Eleonora Bologna.

“Le aspettative sono alte, perché Pietro e Sofia si sono ben comportati agli ultimi assoluti svoltisi a Lignano Sabbiadoro e Tommaso ha recentemente fatto il record, ma su un’altra specialità rispetto a quella in cui gareggerà oggi. Purtroppo però non posso non essere preoccupata per un dolore alla spalla che perseguita Sofia e perché Tommaso ha avuto proprio nei giorni scorsi l’influenza, quindi dovranno innanzitutto reagire a queste avversità e, componente da non trascurare, tutti e 3 con l’emozione dei primi campionati giocati in casa.

Ma i nostri ragazzi hanno già ampiamente dimostrato di saper trasformare le loro emozioni in grandi prestazioni, quindi dovremo solo stare a vedere… e tifare per loro”.

E allora forza ragazzi, forza Livorno, viva lo sport!

