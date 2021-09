Home

Sport

Nuoto

Nuoto: campionato italiano in acque libere, Edoardo Luchini terzo nella sua categoria

Nuoto

12 Settembre 2021

Nuoto: campionato italiano in acque libere, Edoardo Luchini terzo nella sua categoria

Livorno 12 settembre 2021

Il Comando dei vigili del fuoco di Livorno ha organizzato il 6° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di nuoto in acque libere che si è svolto ieri, 11 settembre 2021.

La manifestazione si è tenuta nell’ambito dell’evento sportivo “Romito Swim Race 2021” presso la località “Porticciolo di Quercianella” con la partecipazione di atleti provenienti da tutti i Comandi d’Italia.

Per il Comando di Livorno ha partecipato l’atleta Edoardo Luchini, arrivato terzo nella sua categoria.

In occasione delle gare il comando vigili del fuoco di Livorno ha assicurato il servizio di assistenza per la sicurezza agli atleti in acqua, con personale qualificato: soccoritore acquatico, conduttore di moto d’acqua e sommozzatore.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin