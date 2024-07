Home

4 Luglio 2024

Piombino (Livorno) 4 luglio 2024 – Nuoto in acque libere, i VF in azione per garantire la sicurezza per 5 giorni

Dal 28 giugno al 3 luglio, nello specchio di mare di fronte a Piazza Bovio, si sono svolti i campionati italiani assoluti in acque libere, il trofeo delle regioni e il campionato regionale, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

Il Comando VV.F. di Livorno ha partecipato all’assistenza di tutte le gare in programma con una moto d’acqua e un battello pneumatico e 30 operatori di personale specializzato Soccorritore Acquatico e Salvamento Nuoto, garantendo lo svolgimento in sicurezza delle prove.

L’attività dei vigili del fuoco ha permesso di effettuare dieci interventi di soccorso grazie ai quali sono stati recuperati diversi atleti nell’arco di tutta la manifestazione, che avevano manifestato difficoltà, infortuni o malori.